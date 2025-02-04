واشنطن تعلق الرسوم الجمركية على كندا، وترودو يكشف تفاصيل صفقة المخدرات مع ترامب

بعد تعليق تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على واردات السلع المكسيكية، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما أمس الإثنين على أن تعلّق الولايات المتّحدة لمدّة 30 يوما فرض رسوم تجارية على وارداتها من البضائع الكندية، مقابل تعهدات قطعتها أوتاوا.



واوضح ترودو في تصريح له، "لقد أجريتُ مكالمة جيّدة مع الرئيس ترامب"، مشيرا إلى أنّ كندا ستنشر ما يقرب من 10 آلاف عسكري للمساعدة في تأمين الحدود البرية بين البلدين، وستدرج كارتيلات المخدّرات المكسيكية على قائمة المنظمات الإرهابية، وستعيّن مفوضا لشؤون مكافحة مخدّر الفنتانيل وستتعاون مع واشنطن في مكافحة الجريمة المنظمة والفنتانيل والإتجار بالبشر وتبييض الأموال.

وأضاف: " تنفذ كندا خطتنا الحدودية بقيمة 1.3 مليار دولار لتعزيز الحدود بمروحيات جديدة وتكنولوجيا وأفراد، وتعزيز التنسيق مع شركائنا الأمريكيين، وزيادة الموارد لوقف تدفق الفنتانيل".

وفي أمريكا، أصبح الفنتانيل مشكلة صحية عامة خطيرة، حيث يُعد السبب الرئيسي في أزمة الوفيات بسبب الجرعات الزائدة.

يتم تهريبه وتصنيعه بشكل غير قانوني، وغالبا ما يُمزج مع المخدرات الأخرى مثل الهيروين أو الكوكايين، مما يجعل الجرعات قاتلة دون أن يدرك المستخدم ذلك.

I just had a good call with President Trump. Canada is implementing our $1.3 billion border plan — reinforcing the border with new choppers, technology and personnel, enhanced coordination with our American partners, and increased resources to stop the flow of fentanyl. Nearly… — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 3, 2025

وأشار ترودو إلى أن "كندا تقدم التزامات جديدة بتعيين قيصر الفنتانيل، وستقوم بإدراج الكارتلات كإرهابيين، وضمان مراقبة الحدود على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".

وأضاف: "يعمل ما يقرب من عشرة آلاف فرد من أفراد الخطوط الأمامية على حماية الحدود، وسنطلق قوة ضاربة مشتركة بين كندا والولايات المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والفنتانيل وغسيل الأموال".

قال أيضا: "وقعت على توجيه استخباراتي جديد بشأن الجريمة المنظمة والفنتانيل، وسندعمه بمبلغ 200 مليون دولار".

وتابع رئيس وزراء كندا: "سيتم إيقاف التعريفات الجمركية المقترحة لمدة 30 يومًا على الأقل أثناء عملنا معا".

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين، أنه تواصل مع ترودو، في أول محادثة بينهما بعد بدء تطبيق قرار رفع الرسوم الجمركية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع يوم الأحد الماضي، على مرسوم حول فرض الرسوم على الصادرات من 3 أكبر شركاء تجاريين للولايات المتحدة، هم؛ كندا والمكسيك والصين.

وذكر البيت الأبيض أن السلع الواردة من الصين ستفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10%، إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية، وفق وكالة «فرانس برس».

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