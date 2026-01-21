أول تعليق لجوارديولا على سقوط مانشستر سيتي المذل أمام بودو جليمت النرويجي

18 حجم الخط

بعد مفاجأة أشبه بالخيالية تمكن بودو جليمت النرويجي، الفريق القادم من داخل الدائرة القطبية الشمالية من تحقيق فوز مذهل 3-1 على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

وفي أول تعليق على الهزيمة المذلة قال بيب جوارديولا مدرب مان سيتي: "دفاعيًّا هم رائعون. نفس المدرب منذ 6 أو سبع سنوات، ونفس اللاعبين، وهذا يمنحهم الثبات فيما يقومون به، لذا لهم كل الاحترام".

وأضاف: "أعلم أن الناس قد تكون لهم آراء مختلفة، لكن في الموسم الماضي وصلوا إلى قبل نهائي الدوري الأوروبي، وهذا يعني أنهم فريق كبير وممتاز للغاية".

🟣🎥تقرير خاص | تعرض مانشستر سيتي لسقوط مدو بميدان بودو غليمت النرويجي 3 - 1 في سابعة جولات دوري الأبطال متكبدا الخسارة الثانية في مرحلةِ الدوري

🎙️تقرير | جهاد يوسف @jehad_yousif pic.twitter.com/fqBCINPNVj — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) January 20, 2026



وأكد المدرب الإسباني (55 عامًا) أنه لم يقلل من شأن النرويجيين، لكنه ترك اللاعبين ذوي الخبرة على مقاعد البدلاء حيث بدأ بفريق شاب نسبيا، وأثبت قراره بالمغامرة بالاعتماد على خط دفاع متقدم بأنه لم يكن صحيحا، بعدما استقبل أهدافا من ثلاث هجمات مرتدة.

وتابع جوارديولا: “إنهم يغلقون المساحات في العمق بشكل لا يصدق، وعليك أن تتحرك على الأطراف، وليس لدينا لاعبون للقيام بمواجهة فردية، أو الركض من خلف المدافعين، ولهذا السبب عانينا قليلًا”.

وواصل: "لكن بشكل عام، كفريق تقليدي، مثل معظم الفرق في شمال أوروبا، إنهم جيدون حقًّا، لذا أهنئهم. لا يمكننا قول أي شيء آخر".

كما علق جوارديولا على طرد رودري قائلًا: "كان التدخل بسيطا بعض الشيء... لكن أجل، في تلك اللحظة (عندما جعلنا النتيجة 3-1)... كان كل شيء ضدنا قليلًا".

