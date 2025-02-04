خبر سار لجماهير الأهلي بشأن أولى مباريات بن شرقي وعودة وسام أبو علي للملاعب (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد شوبيرعن موعد انضمام أشرف بن شرقي إلى قائمة الفريق للمشاركة معه في المباريات الرسمية.

وقال شوبير، خلال برنامج على فضائية “الأهلي”: "أن الجهاز للأهلي يُجهز أشرف بنشرقي للمشاركة في مباراة غزل المحلة يوم 11 فبراير الجاري.

كما كشف شوبير عن خبر سار لجماهير النادي الأهلي بشأن وسام أبو علي، مؤكدًا أنه خلال 10 أيام سيكون وسام جاهز وسليم لجميع المباريات مع الأهلي.

وأضاف: "سام منتظر تمام في المران وكل يوم أحسن من التاني والحمد لله لياقته البدنية متهزتش".

وأشار إلى أن المنافسة بين وسام أبو علي جراديشار لصالح هجوم النادي الأهلي، خاصة بعد شكوى الجماهير أن الاهلي ليس له بديل في الهجوم بعد رحيل كهربا.

بن شرقي، وهو لاعب أسبق في الزمالك المصري، انضم إلى الأهلي يوم الخميس الماضي في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع الريان القطري.

وبات أشرف بن شرقي رابع صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي، بعد المهاجم السلوفيني نيتس غراديشار، والمدافع المصري أحمد العش، ومواطنه لاعب الوسط أحمد رضا.

موعد مباراة بن شرقي الأولى مع الأهلي

وانضم بن شرقي (30 عامًا) إلى الأهلي بعد أيام من إصابته بتمزق في العضلة الأمامية، والذي يفترض أن يبعده عن الملاعب لأسبوعين تقريبا.

وبدأ بن شرقي تنفيذ برنامج تأهيل وعلاج طبيعي لتجهيزه ‏للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

وأكد أحمد جاب الله طبيب الأهلي أن النجم المغربي سيستمر في تنفيذ البرنامج ‏التأهيلي، للتأكد من تعافيه تمامًا من الإصابة قبل المشاركة في التدريبات بصورة طبيعية.‏

وفقا لما ذكرته قناة النادي الأهلي، فإن أشرف بن شرقي سيكون بإمكانه بدء مشواره مع الأهلي بداية من المباراة بعد المقبلة، أمام غزل المحلة في الدوري المصري.

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