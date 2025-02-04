الطب الشرعي يكشف مفاجأة عن نجل الفنان عبد العزيز مخيون بعد دهسه 3 أشخاص بالبحيرة

أثبتت عينة المخدرات التي تم أخذها من نجل الفنان عبد العزيز مخيون والمتهم بدهس 3 أشخاص ومصرع أحدهم بسيارته التي كان يقودها في حادث بالطريق الزراعي بمدخل قرية القناوية بدائرة قسم شرطة أبو حمص بالبحيرة، إيجابية العينة في "البول والدم".

وتم تسليم التقرير لنيابة أبو حمص تحت إشراف المحامي العام لنيابات وسط دمنهور.

ونشرت" فيتو" تفاصيل الحادث الذي وقع بمدخل قرية القناوية بمركز أبو حمص بالطريق الزراعي السريع اتجاه القاهرة، نتيجة اصطدام السيارة رقم «ب ه‍ و4765» ملاكي، بعدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم بمكان الحادث، وكانت السيارة بقيادة صلاح الدين عبد العزيز صالح عبد الرحمن مخيون (٢٢ عامًا - طالب بكلية التجارة) نجل الفنان عبد العزيز مخيون ومقيم بعزبة مخيون بمركز أبو حمص.

كما نشرت “فيتو” أسماء ضحايا حادث دهس نجل الفنان عبد العزيز مخيون بسيارته على الطريق الزراعي السريع داخل نطاق محافظة البحيرة، الذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح وكدمات بأنحاء الجسم.

وأسفر الحادث عن مصرع لؤي محمد وصفي يعقوب (٣٣ عامًا) مقيم القناوية بأبو حمص، وإصابة كل من أحمد حامد الطويل وتامر فرحات عبد الصمد ومقيم بأبو حمص، تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى دمنهور العام.



كان قاضي المعارضات بمحكمة أبو حمص الجزئية، قرر تجديد حبس "صلاح الدين" نجل فنان شهير خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية قيامه بالتسبب فى وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين، أثناء قيادة سيارة على الطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية بجوار قرية القناوية بدائرة مركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة.

وكانت نيابة أبو حمص الجزئية قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع إحالته للطب الشرعي لإجراء تحليل المواد المخدرة.

كان مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مركز شرطة أبو حمص، يفيد بوقوع حادث بالطريق الزراعي بمدخل قرية القناوية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى المركزي.



كشف تحريات المباحث الجنائية بمركز أبو حمص، أن المتسبب في الحادث "صلاح الدين"، طالب جامعي، نجل فنان شهير، وذلك أثناء قيادته السيارة الخاصة به، وتم ضبطه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

بالفحص تبين وفاة "لؤي.م" مواليد 1991، مقيم بقرية القناوية أبوحمص، وإصابة "أحمد.ح" مقيم بقرية الجرن أبوحمص، و"تامر.ف"، ومقيم بقرية الجرن التابعة لدائرة أبوحمص.

وتم حجز المصابين بمستشفى دمنهور التعليمي، لتلقي العلاج اللازم.

تم التحفظ على السيارة وقائدها، وقررت النيابة العامة التصريح بدفن المتوفى مع تكليف وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة أبو حمص بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها.



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