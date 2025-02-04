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رياضة

نجم الأهلي يحبط جماهير الأحمر بشأن جراديشار ويذكرهم بمحمد شريف

جراديشار، فيتو
جراديشار، فيتو

أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، تأخر في حسم صفقات الفريق الأول لكرة القدم في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 

الزمالك لم يبرم صفقات قوية 

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc":" محمود حمدي الونش يمتلك رصيد كبير عند جماهير الزمالك، وليس من الطبيعي أن يترقص بتلك الطريقة في مباراة بيراميدز".

وتابع:" الزمالك ينافس على الدوري والكونفدرالية وكأس مصر، وحتى الآن لم يبرم صفقات قوية وهناك تأخر في تدعيم الفريق في يناير الجاري".

 

جراديشار يكرر سيناريو برونو سافيو في الأهلي 

وعن تألق جراديشار مع الأهلي قال:" أري أن سيناريو برونو سافيو، يتكرر مع جراديشار، مهاجم الأهلي الجديد، ومحمد شريف يتحرك ويسجل مثله".

وشدد:" الزمالك يستطيع تدعيم صفوفه بصفقات قوية والخروج من الكبوة التي يمر بها بالتعاقد مع أحمد عبدالقادر ورمضان صبحي".

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