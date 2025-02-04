معظمهم من أسيوط، تحرير مصريين وسودانيين اختطفتهم عصابات تهريب في ليبيا

تمكنت السلطات الليبية من تحرير 9 مصريين وسودانيين كانوا مختطفين لدى عصابات لتهريب البشر في طبرق.

وكشفت مصادر ليبية أن السلطات تمكنت من تحرير مهاجرين غير شرعيين من الجنسيتين المصرية والسودانية كانوا محتجزين داخل مزرعة في منطقة الوتر جنوب طبرق.

وذكرت أنه سيتم ترحيل المحررين وتسليمهم إلى السلطات في بلديهما.

وكانت السلطات الليبية قد قررت قبل شهور قليلة توقيف عشرات المصريين كانوا تسللوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية في محاولة للهجرة إلى أوروبا.

وقالت إن دوريات قوة دعم المديريات في المنطقة الغربية تمكنت من ضبط عدد من المهاجرين كانوا يستعدون للهجرة عبر البحر بمدينة زواره، الصيف الماضي، مضيفة أنه جرى ترحيلهم إلى مصر.

وكشفت معلومات سابقة لـ "العربية.نت" أن غالبية المصريين الموقوفين كانوا من مدينة ساحل سليم بمحافظة أسيوط حيث سافروا إلى ليبيا من أجل العمل، ومن ثم الهجرة بعد ذلك إلى أوروبا عبر مافيا الهجرة غير الشرعية.

وقبل عام قررت السلطات ترحيل مئات المصريين، الذين تسللوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية للعمل أو الهجرة إلى أوروبا وتحديدا إيطاليا.

وكشفت السلطات أنه تم ضبط مئات المهاجرين في مخزن إيواء بمدينة طبرق قبل سفرهم إلى إيطاليا، بينهم 25 طفلا غالبيتهم من قرية واحدة بمحافظة الشرقية شمال مصر.

يشار إلى أن مصر كانت قد وضعت قوانين رادعة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وكل من يشارك في تنظيمها أو تيسيرها، مؤكدة أنه تم تشديد الإجراءات على حدودها لمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية

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