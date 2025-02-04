الثلاثاء 04 فبراير 2025
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اقتصاد

رئيس موازنة النواب يصدم القطاع الخاص بشأن حزمة الحماية الاجتماعية المقرر إعلانها

زيادة المرتبات، فيتو
زيادة المرتبات، فيتو

 زيادة المرتبات ، أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية المقرر إعلانها في الفترة المقبلة، تتضمن زيادة المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة البالغ عددهم نحو 5 ملايين موظف، بجانب زيادة المعاشات.

وقال فى  مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”،  تقديم  الإعلامي سيد علي، على فضائية “الحدث اليوم”، إن المجلس القومي للأجور سيتخذ القرار اللازم بشأن مرتبات العاملين بالقطاع الخاص.

وأوضح أن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تواجه بعض الصعوبات بسبب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي تجد صعوبة في تحمل ذلك.

وأشار إلى أن حزمة الحماية تشمل أيضًا رفع حد الإعفاء الضريبي، حيث يُعفى حاليًّا من يبلغ إجمالي دخله السنوي 60 ألف جنيه، مؤكدا أن هذا الأمر يكون مجديًّا لمن يعمل في الحكومة أو خارجها.

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة لعام 2025

وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قد كشف عن تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  لمناقشة الحزمة الاجتماعية الجديدة لعام 2025، والتي تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات ودعمًا للأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح «الحمصاني»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الاجتماع استعرض تصورات وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي بشأن الحزمة الاجتماعية وما يمكن تقديمه للفئات المستهدفة.


وأكد أنه لم يتم تحديد موعد نهائي لإقرار الحزمة حتى الآن، مشيرًا إلى أن القرار النهائي سيكون بعد عرض المقترحات على رئيس الجمهورية، كما شدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية الإسراع في وضع الصيغة النهائية للحزمة الاجتماعية لضمان تنفيذها في أقرب وقت ممكن.

 

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحزمة الجديدة من المتوقع أن تشمل دعمًا إضافيًا للأسر الأكثر احتياجًا، إلى جانب زيادات في المرتبات والمعاشات، لافتًا إلى أن توقيت الحزمة قد يكون فرصة لتقديم الدعم قبل حلول شهر رمضان.

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