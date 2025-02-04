آكل للحوم وعزلوه عن المواطنين، لحظة العثور على تمساح بترعة أبو الأخضر بالشرقية (فيديو)

تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو يرصد لحظة عثور صياد بمنيا القمح محافظة الشرقية، على تمساح نيلي طوله 60 سم بترعة أبو الأخضر، أثناء عمله على القارب الخاص به، على حد زعمهم.

وأشار نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن الصياد تمكن من الإمساك به، وجرى تحرير مذكرة بالواقعة بمركز شرطة منيا القمح، وبعرضها على النيابة قررت إيداعه حديقة الحيوان بالزقازيق.

تمساح بحر أبو الأخضر بعد نقله لحديقة حيوانات الزقازيق، فيتو

لجنة طبية لفحص تمساح بحر أبو الأخضر

فيما أكد مصدر مسؤول بحديقة الحيوان بالزقازيق، أنه جرى تشكيل لجنة طبية لوضع التمساح في مكان آمن بالحديقة.

وأشار إلى أن التمساح يبلغ طوله 60 سم، وعمره لا يتعدى العامين، موضحًا أنه تم توفير بحيرة صغيرة ووضعه بداخلها، وذلك بعد إزالة اللاصق البلاستيك الذي كان حول جسده خلال فترة نقله من مصرف بحر أبو الأخضر إلى الحديقة، متابعا: أن التمساح بحالة جيدة وتم إحكام حركته وضبطه.

وأوضح، أنه التمساح النيلي آكل للحوم، ويفضل أن يتغذى على الأسماك، والطيور، والضفادع، والقشريات، كما يأكل الحيوانات الصغيرة، مثل؛ الجرذان والفئران.

تمساح بحر أبو الأخضر بعد نقله لحديقة حيوانات الزقازيق، فيتو

عزل تمساح بحر أبو الأخضر بحديقة حيوان الزقازيق

ولفت المصدر، إلى أنه تم عزل التمساح، ومنع تصويره أو عرضه أمام المواطنين إلا بعد انتهاء فترة الملاحظة وإصدار تصريح الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

العثور على تمساح بترعة الولجا وإيداعه بحديقة الحيوانات

يذكر أنه في عام 2018 تمكنت محافظة الشرقية من الإمساك بـ تمساح أثار الفزع والرعب بين أهالى قرية الولجا بمركز منيا القمح وتم إيداعه بحديقة الحيوان بمدينة الزقازيق.

كانت غرفة العمليات بالمحافظة تلقت بلاغات من أهالى القرية تفيد بظهور تمساح بترعة القرية، فقرر المحافظ تشكيل لجنة من جهاز شئون البيئة والوحدة المحلية بالمركز ومديرية الموارد المائية والرى وشرطة البيئة والمسطحات ووحدة إدارة التماسيح بمحمية أسوان ومحمية آشتوم الجميل ببورسعيد، لمعاينة الترعة والبحث عن التمساح.

تمساح بحر أبو الأخضر بعد نقله لحديقة حيوانات الزقازيق، فيتو

وتمكنت اللجنة من العثور على التمساح فى ساعة متأخرة من الليل ويبلغ طوله 47 سنتيمترًا، وتم مسح الترعة للتأكد من خلوها من أى تماسيح أخرى، وقد قرر المحافظ إيداع التمساح بحديقة الحيوان بالزقازيق، وناشد الأهالى بإبلاغ غرفة العمليات بالمحافظة بأى ظواهر بيئية غريبة.

خطوات التعامل مع التمساح أثناء العثور عليه

- سرعة إبلاغ الجهات الأمنية والمعنية بالمحافظة التي تم العثور عليه فيها.

- ربط فكه جيدًا، وتثبيته مغلقا إن أمكن.

- ربط الذيل بالأحبال، لأنه قد يستعين به لضرب الفريسة بقوة.

- في حالة التهام التمساح الكبير ذراع أو ساق الشخص الذي يقع فريسة له، ويجب على المحيطين بالشخص المصاب في هذه الحالة، محاولة تخليصه من بين فكي التمساح بالقوة، مع وضع خشبة كبيرة أو آلة حادة بين فكي التمساح لحظة فتحها، لضمان عدم تمكنه من التهام أجزاء أخرى من جسم الشخص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.