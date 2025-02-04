اليوم، بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار كوكاكولا وشويبس وفانتا وسبرايت بلاستيك

رفع أسعار كوكاكولا وشويبس وسبرايت وفانتا بلاستيك، يبدأ اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025؛ تطبيق الزيادة في سعر كوكاكولا وشويبس وسبرايت وفانتا بلاستيك؛ وفقًا لما أعلنه حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك.

اسعار كوكاكولا

اسعار كوكاكولا

وأوضح «المنوفي» أن شركة كوكاكولا مصر قررت تغير أسعار بعض العبوات بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2025.؛ إذ أرسلت قائمة للتجار والموردين والموزعين بأسعار منتجاتها وتشمل العبوات البلاستيك وزن 300 مل و250 مل.

اسعار كوكاكولا

1.25 جنيهًا ارتفاع أسعار كوكاكولا وشويبس وفانتا وسبرايت بلاستيك

ويتضح بمقارنة أسعار كوكاكولا بلاستيك وشويبس وفانتا وسبرايت الجديدة بأسعارها السابقة، أن الشركة رفعت سعر الزجاجة نحو 1.25 جنيه للمستهلك.

اسعار كوكاكولا

أسعار كوكاكولا بلاستيك والمنتجات الأخرى بعد التطبيق

ووفقًا للقائمة التي حصلت «فيتو» على نسخة منها؛ جاءت أسعار كوكاكولا بلاستيك والمنتجات الأخرى بعد تطبيق تغيير الأسعار؛ كالآتي:

اسعار كوكاكولا

أسعار كوكاكولا بلاستيك وزن 300 مل بعد التطبيق

سعر كوكاكولا بلاستيك عبوة وزن 300 مل عدد 12 زجاجة بعد تطبيق الزيادة 122 جنيهًا تسليم المصنع، و10.75 جنيه سعر بيع الزجاجة للمستهلك.

أسعار فانتا بلاستيك وزن 300 مل بعد التطبيق

سعر فانتا بلاستيك عبوة وزن 300 مل عدد 12 زجاجة بعد تطبيق الزيادة 122 جنيهًا تسليم المصنع، و10.75 جنيه سعر بيع الزجاجة للمستهلك.

اسعار كوكاكولا

أسعار سبرايت بلاستيك وزن 300 مل بعد التطبيق

سعر سبرايت بلاستيك عبوة وزن 300 مل عدد 12 زجاجة بعد التطبيق 122 جنيهًا تسليم المصنع، و10.75 جنيه سعر بيع الزجاجة للمستهلك.

اسعار كوكاكولا

أسعار شويبس بلاستيك وزن 250 مل بعد التطبيق

سعر شويبس بلاستيك عبوة وزن 250 مل عدد 12 زجاجة بعد التطبيق 122 جنيهًا تسليم المصنع، و10.75 جنيه سعر بيع الزجاجة للمستهلك.

أسعار كوكاولا وشويبس وفانتا وسبرايت في فبراير 2025

بزيادة جنيهين، تطبيق الأسعار الجديدة لمنتجات كوكاكولا بالأسواق

يشار إلى أن لشركة طبقت زيادة في أسعار كوكاكولا ومنتجاتها في الأسواق، في يوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2024.

ووفقًا لـ شعبة المواد الغذائية، وأنه بمقارنة سعر كوكاكولا ومنتجاتها الجديدة بالسعر القديم، يتضح أن الشركة رفعت أسعار كوكاكولا وشويبس ارتفاعًا تراوح ما بين جنيه وجنيهين.

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