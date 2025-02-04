عيد عبد الملك يشكك في صفقة الزمالك المنتظرة ويتساءل: أين الغرف المغلقة للجنة الكرة؟

أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك السابق، أن أرقام الحسن كروما، لاعب فريق الشحانية القطري، المرشح للزمالك ليست كبيرة.

أرقام الحسن كروما ليست كبيرة

وقال عبدالملك، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" أول مرة أرى لجنة كرة في الزمالك بتلك القوة، وتضم أسماء كبيرة، وأرقام الحسن كروما، ليست كبيرة، وكان على هيثم فاروق أن يتحدث في الأمر داخل الغرف المغلقة".

وتابع:" جماهير الزمالك تشعر أن هناك أزمة في الفريق، خاصة بعد مباراة بيراميدز، والفريقين في بداية المباراة كانوا خائفين من الخسارة".

وشدد:" لاعبو الزمالك تأثروا قبل المباراة بسبب المستحقات وتأخرها، رغم حصولهم على جزء منها، ومحمود حمدي الونش، لم يستعيد لياقته حتى الان بعد عودته من الإصابة ولكنه يشارك بسبب عدم وجود بديل بعد إصابة المثلوثي".



وواصل:" الإدارة المسؤولة عن عدم التعاقد مع مدافع للفريق في بداية الانتقالات، وهو ما أثر على الفريق في مباراة بيراميدز".

وأكمل:" زيزو من أفضل اللاعبين في الدوري المصري، ومعاه شهادة ضمان الدوري، ولاعب كبير ومن الطبيعي أن يفكر أي نادي في ضمه".

بابا فاسيليو رحل عن غزل المحلة بطريقة غير جيدة

وأوضح:" بابا فاسيليو، رحل من غزل المحلة بطريقة غير جيدة، لكنه رغم تجاربه العديدة في الدوري لم يوفق غير مع زعيم الفلاحين".

وأضاف: "رحلت من غزل المحلة منذ شهرين ولم أتحدث عن أي شئ، وتعرضت للهجوم من البعض وأقدر شعور الجمهور، وحصدت 4 نقاط من 4 مباريات وطموح الإدارة كان البقاء في الدوري بعد الصعود".

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