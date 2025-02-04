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رياضة

رونالدو يكشف السبب الحقيقي لرحيله عن ريال مدريد

رونالدو، فيتو
رونالدو، فيتو

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، سبب رحيله عن ريال مدريد الإسباني.

وغادر رونالدو أسوار العملاق المدريدي بعد رحلة استمرت في الفترة بين 2009 إلى 2018 بعدما قرر الرحيل إلى يوفنتوس الإيطالي.

وانضم النجم البرتغالي بعد ذلك إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف 2021 قبل فسخ عقده بالتراضي في نوفمبر 2022 ثم رحل إلى النصر السعودي في شهر يناير 2023.

وتحدث رونالدو عبر برنامج "الشيرنجيتو" حول أسباب رحيله عن ريال مدريد في صيف 2018.

وقال النجم البرتغالي:" تركت ريال مدريد لأنني أردت فصلًا جديدًا في مشواري الكروي".

وأضاف:" أخبرت فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بذلك، وتقبل الأمر، ولكن لاحقًا حاول العودة وإقناعي بالبقاء، لكنني رفضت لأنني أعطيت كلمتي ليوفنتوس".

وأتم قائلًا:" في مرحلة المفاوضات عندما كنت أرحل عن ريال مدريد، لم يتصرف فلورنتينو بشكل جيد معي. لقد فهمت ذلك، لأنه هذا هو أسلوبه دائمًا".

وترددت أنباء وقتها حول حدوث خلاف مالي بشأن تجديد عقد رونالدو ما أدى إلى رحيله للفريق الإيطالي.

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