الثلاثاء 04 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وفاة أشهر مذيعي الإذاعة المصرية، ورضا عبد السلام ينعاه بكلمات مؤثرة

أحمد أبو زيد، فيتو
أحمد أبو زيد، فيتو

أعلن رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق رضا عبد السلام صباح، وفاة الإذاعي الشهير أحمد أبو زيد.

وكتب رضا عبد السلام عبر حسابه على "فيسبوك": "الإذاعي الكبير أحمد أبو زيد في رحمة الله.. إلى جنة الخلد أستاذي الحبيب".

وأضاف عبد السلام: "من أول يوم لي في الإذاعة عام 1988 تعرفت عليه، وكان وقتها من أهم مذيعي الإذاعة المصرية وإذاعة "الشعب" آنذاك، فعرفت الأدب الجم والذوق الرفيع وطيبة القلب وطلاقة الروح وزكاة النفس، وكان يعاملني كما يعامل الوالد ولده عطفا وحدبا وفي أولى خطواتي الوئيدة والصعبة في الإذاعة كان مناصرا ومدافعا، ويشهد بذلك الراحل الأستاذ عطية السيد رحمه الله".

 

وأردف: "وكان الأستاذ أحمد أبو زيد ذا سمت هادئ وأخلاق عالية ووجه راض وبسمته الدائمة على وجهه سفير للأخوة بينه وبين كل من يعرفه وكل من يقابله، وخطواته الآمنة التي كنت تحس أنه يمشي تواضعا في صورة مطابقة تماما للآية القرآنية التي تصف عباد الرحمن "يمشون علي الأرض هونا".. ولا أنسى ولن أنسى تعليقاته علي بوستاتي بهذا اللقب الأثير والمحبب إلى قلبي "ابني الغالي".. وأنا يا أبي بعد أبي.. أشهد أمام الله وأمام الناس أنك كنت مثالا للدين الحي والأخلاق العالية والذوق الرفيع، وأسأل الله العلي القدير أن يناديك بهذا النداء الذي ينادي به النفوس المطمئنة بقوله سبحانه.. "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30).. إلى جنة الخلد أستاذي الحبيب إلى روح وريحان وعزائي لكل أسرته الطيبة وأحبائه جميعا ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس إذاعة القرآن الكريم إذاعة القرآن الكريم رضا عبد السلام وفاة الإذاعي الشهير أحمد أبو زيد

مواد متعلقة

استبعاد برنامج وزير الأوقاف السابق من إذاعة القرآن الكريم

الشيخ عبد الرحمن الدروي، افتتح إذاعة المملكة العربية السعودية.. قرأ بـ"الأقصى" جمعتين متتاليتين.. و"القرآن الكريم" تحتفل بذكراه

إعلانات إذاعة القرآن الكريم تثير الجدل.. إلغاؤها يبدأ غدًا.. إعلاميون يكشفون سر إذاعتها.. وآخرون يحذرون من إحالتها لإذاعة أخرى.. والنشطاء: أخيرًا عادت لها الروح وتخلصنا من التبرعات

خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الإثنين
ads

الأكثر قراءة

الطب الشرعي يكشف مفاجأة عن نجل الفنان عبد العزيز مخيون بعد دهسه 3 أشخاص بالبحيرة

حتى 3 مئوية، انخفاض درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

آكل للحوم وعزلوه عن المواطنين، لحظة العثور على تمساح بترعة أبو الأخضر بالشرقية (فيديو)

صدمة جديدة للفلسطينيين، ترامب يعتزم توقيع أوامر تنفيذية جديدة

وفاة أشهر مذيعي الإذاعة المصرية، ورضا عبد السلام ينعاه بكلمات مؤثرة

أول ظهور علني لـ لطيفة الدروبي زوجة أحمد الشرع داخل الكعبة (فيديو)

اليوم، بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار كوكاكولا وشويبس وفانتا وسبرايت بلاستيك

رسالة إلى واشنطن، 6 دول عربية تضغط لمنع تهجير الفلسطينيين

منوعات

المزيد

أول ظهور علني لـ لطيفة الدروبي زوجة أحمد الشرع داخل الكعبة (فيديو)

راقصة باليه تثير الجدل بأدائها في المياه الجليدية، ما القصة؟ (فيديو)

سيدة تقتل زوجها وتلقي رأسه في سلة المهملات

بينهم المقابر والأفراح، منع الشرطة الكويتية من التواجد بالزي العسكري في أماكن عامة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

32 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الإثنين 3/ 2/ 2025

بكام كيلو الأرز في الأسواق اليوم الإثنين 3/2/2025 ؟

المزيد

انفوجراف

برواتب تصل 25 ألف جنيه.. 1000 وظيفة جديدة في الإمارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 4 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 4 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 4 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية