الصين تفرض 10 % رسوما جمركية على النفط الخام وواردات أخرى من أمريكا

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 10 في المائة على وارداتها من النفط الخام والآلات الزراعية والمركبات الكبيرة والشاحنات الصغيرة من الولايات المتحدة.

يأتي هذا الإجراء بعدما أعلنت واشنطن رسوما نسبتها 10 في المائة على الواردات الصينية، وهو ما اعتبرت وزارة التجارة الصينية أنه «ينتهك بشكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية».

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