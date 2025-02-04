الثلاثاء 04 فبراير 2025
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اليوم، محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية، فيتو

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2025، يعتمد  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية، وذلك بعد أن انتهى كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، من أعمال تصحيح ورصد وتجميع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية.

 

تعديل عاجل على نموذج الإجابة بمادة العلوم للشهادة الإعدادية بالمنوفية

وأجرى كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، تعديلا على أحد نقاط الإجابة بمادة العلوم بعد شكاوى الطلاب وأولياء الأمور.

 

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أن التعديل شمل سؤال كم عدد الكرموسومات؟ حيث تم اعتماد إجابة الطلاب التى تشرح الإجابة مع ذكر العدد صحيح، أو من يكتب العدد فقط بدون شرح سيتم اعتبار اجابته صحيحة.

 

وانفردت فيتو بنشر موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية الفصل الدراسى الأول، والتى انتهت بامتحاني الهندسة والتربية الدينية بمختلف الإدارات التعليمية المختلفة.

 

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

ويتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم الثلاثاء 4 فبراير، وذلك بعد اعتمادها رسميًا من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وإتاحتها أمام الطلاب وأولياء الأمور.

وانتهى 86 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية بالمنوفية، من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية  بامتحان مادتي الهندسة والتربية الدينية، وذلك بـ 398 لجنة امتحانية بمختلف إدارات المحافظة.

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