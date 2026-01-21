الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

موعد زيادة المعاشات الجديدة 2026 (تفاصيل)

موعد زيادة المعاشات
موعد زيادة المعاشات الجديدة 2026، فيتو
18 حجم الخط
ads

تساؤلات عديدة طرحها العديد من المواطنين وأصحاب المعاشات والمستفيدين منه حول، موعد زيادة المعاشات الجديدة 2026.

 

ونستعرض من خلال السطور التالية التفاصيل كاملة وذلك بشأن، موعد زيادة المعاشات الجديدة 2026.

 

موعد زيادة المعاشات الجديدة 2026

ومن المتوقع أن يتم إقرار زيادة المعاشات 2026 والمنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 في 1 يوليو 2026 مع بداية السنة المالية الجديدة وذلك بنسبة تصل إلى 15%، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية.

 

موعد إقرار زيادة المعاشات الجديدة

ومن المتعارف وفقًا للقانون أنه سيتم إقرار زيادة المعاشات الجديدة  التي يستفيد منها جميع أصحاب المعاشات الذين يبلغ عددهم 11 مليون ونصف المليون مواطن في شهر يوليو المقبل حيث لا يوجد أي زيادات رسمية في الوقت الحالي.

 

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 

وكشفت الهيئة القومية للتأمينات عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 ومن المقرر أن تبدأ الصرف يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026، لما يقرب من 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

 

أماكن صرف معاشات شهر فبراير 2026

وقالت الهيئة إن أصحاب المعاشات والمستفيدين يمكنهم الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى ATM التابعة لجميع البنوك العاملة فى مصر وفروعها، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية وجميع فروع مكاتب البريد المصري. 

 

أخطاء تتسبب في وقف صرف المعاشات 2026 

  • عدم الإبلاغ عن الزواج أو العمل مما يؤدي لإيقاف مفاجئ للمعاش.
  • عدم تحديث بيانات الطلاب بعد سن 21 أو انتهاء الدراسة.
  • التأخير في تقديم مستندات العجز الطبي.
  • الخلط بين استحقاق أكثر من معاش دون معرفة أولوية الصرف.
  • عدم التقدم بطلب صرف المنحة المستحقة بعد قطع المعاش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موعد زيادة المعاشات الجديدة 2026 زيادة المعاشات 2026 زيادة المعاشات يناير 2026 زيادة المعاشات الجديدة السنة المالية الجديدة تعزيز مظله الحماية الاجتماعية صرف المعاشات قانون التأمينات الاجتماعية مظلة الحماية الاجتماعية موعد زيادة المعاشات

مواد متعلقة

وزيرة التضامن: الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تضع ملف كبار السن في قلب أولوياتها

التضامن تعلن إطلاق جائزة "شركاء التنمية" السنوية للجمعيات والمؤسسات الأهلية

هل يمكن لأصحاب المعاشات الحصول علي القرض العقاري من البنك الأهلي؟

التضامن الاجتماعي تبحث مع شركتي بشرى الضيافة والدار البيضاء آخر استعدادات موسم الحج
ads

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، توتنهام يتقدم على دورتموند 2-0 في الشوط الأول

باستثناء النترات العادي، ارتفاع يضرب أسعار جميع أنواع الأسمدة اليوم بالأسواق

طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان الهندسة

5 نصائح تساعدك في التغلب على الأرق والتوتر

موعد زيادة المعاشات الجديدة 2026 (تفاصيل)

أول تعليق لجوارديولا على سقوط مانشستر سيتي المذل أمام بودو جليمت النرويجي

البنتاجون يعتزم تقليص المشاركة في 30 مركزا لإدارة العمليات القتالية التابع للناتو

بلومبرج: ترامب مستمر في رئاسة "مجلس السلام" حتى بعد انتهاء ولايته

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية