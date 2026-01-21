موعد زيادة المعاشات الجديدة 2026 (تفاصيل)

18 حجم الخط

تساؤلات عديدة طرحها العديد من المواطنين وأصحاب المعاشات والمستفيدين منه حول، موعد زيادة المعاشات الجديدة 2026.

ونستعرض من خلال السطور التالية التفاصيل كاملة وذلك بشأن، موعد زيادة المعاشات الجديدة 2026.

موعد زيادة المعاشات الجديدة 2026

ومن المتوقع أن يتم إقرار زيادة المعاشات 2026 والمنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 في 1 يوليو 2026 مع بداية السنة المالية الجديدة وذلك بنسبة تصل إلى 15%، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية.

موعد إقرار زيادة المعاشات الجديدة

ومن المتعارف وفقًا للقانون أنه سيتم إقرار زيادة المعاشات الجديدة التي يستفيد منها جميع أصحاب المعاشات الذين يبلغ عددهم 11 مليون ونصف المليون مواطن في شهر يوليو المقبل حيث لا يوجد أي زيادات رسمية في الوقت الحالي.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026

وكشفت الهيئة القومية للتأمينات عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 ومن المقرر أن تبدأ الصرف يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026، لما يقرب من 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

أماكن صرف معاشات شهر فبراير 2026

وقالت الهيئة إن أصحاب المعاشات والمستفيدين يمكنهم الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى ATM التابعة لجميع البنوك العاملة فى مصر وفروعها، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية وجميع فروع مكاتب البريد المصري.

أخطاء تتسبب في وقف صرف المعاشات 2026

عدم الإبلاغ عن الزواج أو العمل مما يؤدي لإيقاف مفاجئ للمعاش.

عدم تحديث بيانات الطلاب بعد سن 21 أو انتهاء الدراسة.

التأخير في تقديم مستندات العجز الطبي.

الخلط بين استحقاق أكثر من معاش دون معرفة أولوية الصرف.

عدم التقدم بطلب صرف المنحة المستحقة بعد قطع المعاش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.