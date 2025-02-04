كوكتيل لم تشهده مصر، تحذير غير مسبوق من الأرصاد بشأن التقلبات الجوية خلال 24 ساعة

الطقس اليوم، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد تقلبات جوية وبرودة شديدة.

تقلبات جوية

كما أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه اعتبارًا من غد الأربعاء تسود حالة من عدم الاستقرار الجوي حتى الخميس 6 فبراير.

وقالت الأرصاد الجوية في بيانها، إن طقس اليوم يشهد شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، إضافة إلى فرص سقوط أمطار خفيفة مساء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

وعن تفاصيل حالة الطقس اليوم أضافت الأرصاد الجوية:" يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء".

شبورة كثيفة وأمطار

وحذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانًا على القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما لفتت أيضا بفرص لسقوط الأمطار الخفيفة مساءً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحرين فقد أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حال البحر المتوسط معتدل وارتفاع الأمواج (1.5: 2) متر، بينما حال البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الأمواج ( 1: 1.57) متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

تحذير من حالة الطقس غد الأربعاء

أما حالة الطقس غدا الأربعاء 5 فبراير إلى الخميس 6 فبراير 2025، فقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عدم الاستقرار الجوية.

وأشارت إلى أن طقس غدا الأربعاء وبعد غد الخميس يشهد الآتي:

- نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وسرعة الرياح ( 35: 50 كم/ ساعة).

- اضطراب حركة الملاحة الجوية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من ( 4: 6) متر.

- انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 2: 3) درجات.

- أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

حالة الطقس المتوقعة من الجمعة 7 فبراير حتى الأحد 9 فبراير 2025

وعن حالة الطقس من الجمعة 7 فبراير إلى الأحد 9 فبراير 2025، كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس خلال هذه الفترة شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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