أخبار مصر

طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان الهندسة

امتحانات الإعدادية،
امتحانات الإعدادية، فيتو
يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول في مادة الهندسة.

مدير تعليم القاهرة تتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357

اندلاع حريق داخل مدرسة بالمنتزة، وتعليم الإسكندرية: لم يؤثر على امتحانات الإعدادية


 ويبدأ امتحان مادة الهندسة في التاسعة صباحًا حتى الحادية عشرة صباحا.

أعلنت همت إسماعيل، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حظر اصطحاب الهواتف المحمولة نهائيًّا داخل لجان امتحانات النقل للطلاب والمعلمين وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات، تأكيدًا لقدسية اللجنة وضمانًا لتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكدت مدير تعليم القاهرة، أن الالتزام بالتعليمات داخل اللجان مسؤولية لا تقبل التهاون، مشددة على أن أي إخلال بضوابط الامتحانات يعد مساسًا بنزاهة العملية التعليمية، وسيتم التعامل معه فورًا وفقًا للقواعد المنظمة.

وأوضحت "مدير المديرية" أن القرار يستهدف توفير مناخ آمن ومنضبط يتيح للطلاب أداء الامتحانات في هدوء تام، ويمنع أي محاولات للغش أو التشويش أو تصوير أوراق الأسئلة، بما يحفظ حقوق الطلاب ويرسخ مبدأ العدالة التعليمية.

