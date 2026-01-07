أخبار مصر اليوم: الأرصاد تكشف موعد انتهاء فصل الشتاء.. التموين تدرس إنشاء منظومة رقمية لتتبع حركة الدقيق والسلع الغذائية.. والكهرباء تكشف أسباب توحيد شرائح الاستهلاك بالعدادات الكودية

18 حجم الخط

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الخميس، أعمال إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مشروعات الدولة في القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جولة رئيس مجلس الوزراء بمستشفيات القاهرة والجيزة

ومن المنتظر أن تشمل الجولة تفقد معدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية، والوقوف على نسب الإنجاز وأعمال التطوير والتحديث الجارية، إلى جانب متابعة التجهيزات الطبية والإنشائية بالمستشفيات، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال.

تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية إنشاء منظومة رقمية متكاملة تحت اسم «تراك & تريس»، تهدف إلى تتبع حركة الدقيق من المطاحن مرورًا بالمخابز وحتى وصول السلع الغذائية إلى المستهلك النهائي، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الرقابة على سلاسل الإمداد وتحقيق الشفافية في المنظومة التموينية.

وتركز الدراسة على التحديات التقنية والتنظيمية التي قد تواجه المنظومة، مع استعراض سبل توظيف التكنولوجيا الحديثة لتمكين الدولة من مراقبة حركة السلع الأساسية بشكل لحظي والتدخل عند الضرورة بناءً على بيانات موثوقة.

أجرت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، زيارة رسمية إلى مستشفى الجلاء التعليمي، وعقدت اجتماعين منفصلين مع الهيئة العامة للرعاية الصحية وجامعة عين شمس.

معدلات الولادات القيصرية غير المبررة

جاءت هذه الجهود في إطار متابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للسكان، وخفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة، وتفعيل المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية»، مع التركيز على تطوير خدمات تنمية الأسرة والرعاية الصحية الأولية.

خلال زيارة المستشفى، ناقشت نائب الوزير مع القيادات الطبية معدلات الولادات الطبيعية والقيصرية، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة مباشرة.

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن زيادة أسعار الكتاكيت ليس لها مبرر واضح في الفترة الحالية.



وأوضحت الوزارة أنها تتابع السوق بشكل دائم وتتدخل لحماية المستهلكين، مشيرة إلى أن الدور الأساسي للاتحاد العام لمنتجي الدواجن هو التنسيق والحفاظ على توازن الأسعار.

وقالت الوزارة في بيان لها إن اللجوء للاستيراد يتم في أضيق الحدود كأداة لضبط السوق، في ضوء دعم الدولة للصناعة الوطنية، عبر توفير كافة التشريعات والتسهيلات التي تمكنها من التوسع وزيادة الإنتاج.

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عدادات الكهرباء الكودية والتي تم تركيبها بعد يوم 27 أغسطس 2025 جميعها تعمل وفقة لشريحة موحدة بسعر 223 قرشا، وهي سعر شريحة البيع للانتاج والمقررة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

اختلاف أسعار شرائح الكهرباء باختلاف العدادات

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الاختلاف في أسعار شرائح الكهرباء يكون في العدادات الكودية والعدادات مسبوقة الدفع، مشيرة إلى أن العدادات الكودية الموجودة في المباني والعقارات المخالفة، والتي لم يصدر بحقها قرارات بالإزالة أو التصالح يتم محاسبتها بشريحة موحدة وهيا 223 قرشا وهي سعر التكلفة لإنتاج التيار، مشيرا إلى أن تلك العدادات تعمل بشريحة موحدة ولا تعود إلي الشريحة الأولي مثل العدادات مسبوقة الدفع مع بداية الشهور الميلادية.

حالة الطقس، أكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار بهيئة الأرصاد الجوية، أنه رغم من انخفاض درجات الحرارة إلا أنها في المعدل الطبيعي لها.

وقال مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، إن كمية الأمطار التى سقطت هذا الشتاء تساوى نفس كمية الأمطار من نفس الفترة العام الماضي.

فاز الدكتور محمد محمد أبو موسى، أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف؛ بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام للعام 2026 م مناصفة مع الشيخ عبد اللطيف بن أحمد الفوزان، رئيس مجلس إدارة شركة الفوزان.

عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب

ويأتي ذلك تأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نحو خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم.

