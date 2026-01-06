الكهرباء تكشف أسباب اختلاف شرائح الاستهلاك بالعدادات مسبوقة الدفع والكودية

18 حجم الخط

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حقيقة ما تردد عن وجود اختلافات في أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع.



اختلاف أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات



وأكدت المصادر أن الاختلاف في أسعار شرائح الكهرباء يكون في العدادات الكودية والعدادات مسبوقة الدفع، مشيرة إلي أن العدادات الكودية الموجودة في المباني والعقارات المخالفة، والتي لم يصدر بحقها قرارات بالإزالة أو التصالح يتم محاسبتها بشريحة موحدة وهيا 223 قرشا وهي سعر التكلفة لإنتاج التيار.



وأشارت المصادر الي أن الوزارة تتوسع في تركيب العدادات الكودية الي المباني والعقارات المخالفة، وانتهاء العمل بنظام الممارسة في استهلاك التيار، وذلك طبقا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.



شرائح استهلاك الكهرباء بالعدادات

وأوضحت المصادر أن كافة العدادات الميكانيكية القديمة والعدادات مسبوقة الدفع يتم حسابها وفقا لشرائح الاستهلاك المنزلية المعتمدة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك منذ شهر أغسطس الماضي وهي مقسمة إلي 7 شرائح.



وأشارت المصادر إلى أن كافة العدادات مسبوقة الدفع مصممة للعودة إلي الشريحة الأولي مع بداية كل شهر ميلادي، وذلك بشرط ضبط الوقت والتاريخ بتلك العدادات.

وكشف مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حقيقة الشكاوى المتكررة التي وصلت الوزارة بسبب تكرار انقطاعات التيار الكهربائي، والتي يصل بعضها إلى عدة ساعات.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، إن الانقطاعات ناتجة عن أعمال صيانة تقوم بها شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وأضافت المصادر أن شركات التوزيع على مستوى الجمهورية تقوم حاليا بالعديد من حملات الصيانة على المحولات وخطوط النقل، وذلك بهدف الاستعداد لفصل الصيف والذي يشهد وجود ارتفاعات كبيرة للأحمال الكهربائية على الشبكة الموحدة للكهرباء، مشيرة إلى أن مدة الانقطاع تختلف على حسب نوع الصيانة التي يجرى القيام بها وهي تترواح من ساعة لـ 4 ساعات.



استعدادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لفصل الصيف

ونفت المصادر ما تردد عن العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال على الشبكة الموحدة للكهرباء، مؤكدة أن الانقطاعات المتكررة ناتجة عن عمليات الصيانة، ولا توجد أي نية لعودة تخفيف الأحمال على الشبكة الموحدة للكهرباء.

وشددت المصادر على وجود فائض في إنتاج الكهرباء وذلك بعد دخول محطات توليد الطاقة المتجددة ونظام تخزين البطاريات وعمليات التطوير المستمرة في محطات توليد الكهرباء وذلك لاستيعاب الأحمال الكبيرة على الشبكة الموحدة للكهرباء والتي وصلت إلى أرقام قياسية خلال الصيف الماضي والتي وصلت إلى 3900 ميجاوات وهي أرقام سجلتها الشبكة لأول مرة في التاريخ.

