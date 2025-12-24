رئيس جامعة الأزهر: لدينا 107 كليات بجميع المحافظات و30 ألف طالب وافد من 120 دولة

18 حجم الخط

افتتح الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر ، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث؛ قاعة المؤتمرات بكلية التجارة للبنين بالقاهرة التي قامت على تجديدها وتطويرها الإدارة العامة للشئون الهندسية بالجامعة برئاسة المهندس محمد ماجد، مدير عام الشئون الهندسية.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد برس، المستشار المالي للجامعة مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، والدكتور عادل الغريب، عميد الكلية، والدكتور عماد الصايغ، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد البكري، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، إضافة إلى لفيف من عمداء ووكلاء الكلية السابقين.

أسرة كلية التجارة للبنين بالقاهرة



وخلال كلمته قدم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، التهنئة إلى أسرة كلية التجارة للبنين بالقاهرة، وثمن أعمال التطوير التي تشهدها كلية التجارة التي تعد أحد القلاع العلمية بجامعة الأزهر.



وعبر رئيس الجامعة عن سعادته بافتتاح أي تطوير جديد في الجامعة قائلًا: إن أي تطوير تشهده جامعة الأزهر هو في الحقيقة تطوير في بيتنا الذي ننتمي إليه جميعًا وهو الأزهر الشريف مهد الوسطية والاعتدال على مستوى العالم.

افتتاح 7 كليات جديدة في جامعة الأزهر



واستعرض رئيس الجامعة الإنجازات التي حققتها الجامعة خلال هذا العام الدراسي التي تمثلت في افتتاح 7 كليات جديدة تلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل؛ ومنها: كليتا الذكاء الاصطناعي للبنين وللبنات بالقاهرة، وكليتا الطب البيطري بحوش عيسي وأسيوط.



إضافة إلى ذلك بدأنا العام الدراسي الحالي بعدد 30 برنامجًا تعليميًّا متميزًا لافتًا إلى أن كل هذه الإنجازات كانت بدعم كبير وتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.



وأوضح رئيس الجامعة أن الأزهر الشريف حاليًا يشهد إقبالًا عليه غير مسبوق سواء على مستوى التعليم قبل الجامعي أو الجامعي.

107 كليات بجامعة الأزهر في محافظات الجمهورية



وأكد رئيس الجامعة أنه من هذا المنظور فإننا نسابق الزمن ونعمل على جميع المستويات رغم ما يتعرض له الأزهر الشريف من هجوم لكننا لا نلتفت إلى ذلك وسنظل نسير في مسيرة التطوير التي بدأناها، مشيرًا إلى أن نتاج هذه الجهود هو وصول عدد كليات جامعة الأزهر إلى (107 ) تغطي جميع محافظات الجمهورية، بجانب ذلك تحتضن جامعة الأزهر 30 ألف طالب وافد من أكثر من 120 دولة حول العالم وهذا تأكيد على عالمية رسالة الأزهر الشريف، وتأكيد دامغ على أنه القوي الناعمة لمصر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.



وقال: إن رؤيتنا في التطوير كانت على جميع المستويات: المباني والمنشآت والبنية التحتية والمناهج الدراسية وغير ذلك مما يلزمه التطوير.



وأكد رئيس الجامعة أن مسيرة التطوير ماضية في طريقها ولا تتوقف بل هي مستمرة دعمًا لجهود الدولة في التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030م.



وقدَّم الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، التهنئة إلى كلية التجارة بما تحققه من إنجازات، وأوضح أن هذه الجهود المبذولة المتعاقبة كانت بجهود مختلف رؤساء جامعة الأزهر بداية من الدكتور إبراهيم الهدهد مرورًا بالدكتور محمد المحرصاوي -عليه رحمة الله- وصولًا إلى قيادة الجامعة الحالية فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود الذي شهدت الجامعة في عهده تطورًا كبيرًا غير مسبوق.



وثمن صديق عطاء علماء وقيادات كلية التجارة للبنين بالقاهرة تلك الكلية العريقة، مشيرًا إلى أنه وهو طالب في كلية الطب كان يأتي إليها ويجلس لاستماع علمائها في جميع المجالات العلمية.



وطالب نائب رئيس الجامعة قيادات كلية التجارة وهم كثر بالعمل وبذل المزيد من الجهد في مجال الاقتصاد الإسلامي.

ووجه الدكتور عادل الغريب، عميد الكلية، الشكر والتقدير إلى قيادات الأزهر الشريف جامعًا وجامعة؛ لدعمهم الكبير لكلية التجارة التي يبلغ عدد الطلاب بها اليوم 14 ألف طالب، إضافة إلى 600 دارس في البرامج المهنية يعملون في جميع مؤسسات الدولة.



وأوضح عميد الكلية أن أسرة الكلية تعمل الآن على تطوير لائحة الكلية حتى تتناسب مع متطلبات العصر.

