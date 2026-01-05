تحذير هام من الكهرباء بشأن توصيل شواحن الهواتف بالتيار

18 حجم الخط

حذر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المواطنين من ترك شواحن الهواتف المحمولة موصلة بمقابس التيار الكهربائي لما لها من أضرار قد تؤدي إلى نشوب حرائق.

أخطاء ترك شواحن الهواتف المحمولة موصلة بالكهرباء

وطالب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المواطنين عند الانتهاء من شحن الهاتف بفصل الشاحن من المقبس الكهربائي، خاصة أنه يواصل استهلاك الكهرباء حتى دون توصيل الهاتف به، مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الشاحن ومكوناته الداخلية، وقد يتسبب ذلك في تلفه أو نشوب حريق.

من ناحية أخرى حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة خطوات للمواطنين يجب إتباعها في حالة تأخر تركيب عدادات الكهرباء.

خطوات يجب القيام بها في حالة تأخر تركيب عدادات الكهرباء

وتضمنت الخطوات التي حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين التي يجب اتباعها عند تأخر شركة الكهرباء في تركيب العدادات التالي:

1- تقديم شكوى لشركة توزيع الكهرباء التابع لها، والتي تقدم من خلالها لتركيب العداد.

2- في حالة عدم حل الشكوى من جانب شركة الكهرباء، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء، بحيث يقوم الشاكي بالآتي:

3- يتم تقديم طلب الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أو استيفاء نموذج الشكوى المُعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

4- يتم تسليم صورة من الشكوى التي سبق وتم تقديمها لشركة الكهرباء.

5- صورة من طلب تركيب العداد.

6- صورة من أي إيصالات مسددة.

ومن المقرر أن يقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ببحث الشكوى للعمل على حل ويتم مخاطبة الشاكي بنتيجة الحل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.