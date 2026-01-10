السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

بيان مهم لحاجزي شقق الإسكان المتوسط قبل التخصيص

شقق
شقق
18 حجم الخط

كشفت منصة مصر العقارية عن تنظيم مرحلة تخصيص وحدات المرحلة الثانية من طرح 400 ألف وحدة سكنية.

وأكدت أن الدخول لمرحلة التخصيص يقتصر على المواطنين الذين:
• سددوا جدية الحجز كاملة
• استوفوا جميع الشروط المعلنة
تم إيقاف الحسابات التي:
• لم تستكمل سداد جدية الحجز

المؤهلون فقط سيتمكنون من الدخول إلى رابط التخصيص واختيار وحداتهم عبر النظام الإلكتروني المعتمد.

كما تم تفعيل أنظمة تحقق وتأمين ذكية (reCAPTCHA) لضمان حماية المنصة، ومنع التلاعب، ووصول الوحدات إلى مستحقيها بعدالة وشفافية.

وطرحت وزارة الاسكان عبر المنصة 25012 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من طرح 400 ألف وحدة سكنية. 

وضم الطرح ٢٩٨٦ وحدة بمشروعات (جنة وسكن مصر)، و١٠٦١٤ وحدة سكنية بمشروع (ديارنا)، و٩٤١٢ وحدة بمشروع (ظلال) و٢٠٠٠ وحدة سكنية ( بالإسكان المتنوع ) بمدينة الإسماعيلية الجديدة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تواصل جهودها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير سكن لائق لكل مواطن، مضيفًا: "نعمل على تنفيذ وتوفير الوحدات المتنوعة في مختلف المدن الجديدة وفق أعلى معايير الجودة، بما يدعم أهداف الدولة في التنمية العمرانية الشاملة وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة".

وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى إلى تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بعملية التقديم والحصول على الوحدات، بجانب تقديم تجربة ميسرة ومنظمة أثناء التقدم لحجز الوحدات السكنية، والسعي لتلافي أي ملاحظات خلال عملية التقديم.

الجريدة الرسمية