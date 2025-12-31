جامعة الأزهر تعلن جاهزيتها للامتحانات، وتعليمات عاجلة لـ عمداء الكليات

18 حجم الخط

عقد مجلس شئون التعليم بـ جامعة الأزهر اجتماعه السادس بحضور الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال الهواري، عميد كلية التربية المشرف على مركز القياس والتقويم بالجامعة، والدكتور محمد سيد فرج، عميد كلية الذكاء الاصطناعي مستشار رئيس الجامعة للتحول الرقمي.

جاهزية كليات جامعة الأزهر لامتحانات الفصل الدراسي الأول

وأعلن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، جاهزية واستعداد جميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم لـ امتحانات الفصل الدراسي الأول التي سوف تبدأ يوم السبت القادم الموافق 3 يناير 2026م.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود مركز القياس والتقويم بالجامعة بإشراف الدكتور جمال فرغل الهواري، عميد كلية التربية، وما قام به من دورات تدريبية تسهم في رفع مستوى وكفاءة أعضاء هيئة التدريس والعاملين في ميدان الامتحانات.

تعليمات امتحانات جامعة الأزهر

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة المتابعة الدائمة والمستمرة لأعمال الامتحانات، كما شدد على ضرورة وجود أساتذة المواد خلال أداء الامتحان للرد على أي استفسار من الطلاب حول أسئلة الامتحانات في جميع المواد العلمية.

ونبه رئيس الجامعة على ضرورة الاهتمام ببنك الأسئلة في كل مادة، مع مراعاة أن تكون الأسئلة مناسبة للمقرر الدراسي، وأن تكون الأسئلة من المقرر الدراسي الذي تم شرحه.

العناية بتطوير منظومة الامتحانات والارتقاء بمواصفات الورقة الامتحانية

الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أكد أن هدف ورؤية مركز القياس والتقويم بالجامعة هو العناية بتطوير منظومة الامتحانات والارتقاء بمواصفات الورقة الامتحانية، ووجه بسرعة الانتهاء من تشكيل وحدات للقياس والتقويم في جميع كليات الجامعة في القاهرة والأقاليم، وطالب عمداء الكليات بالتوصل والتعاون والتنسيق مع الدكتور جمال الهواري، عميد كلية التربية المشرف العام على مركز القياس والتقويم بالجامعة، بهذا الشأن.

وأوضح الدكتور جمال الهواري أن مركز القياس والتقويم يعمل على تطوير نظم التقويم والامتحانات بجميع كليات الجامعة حتى تتسم بالثبات والموضوعية والشمولية والقدرة على قياس المستويات المعرفية.

وبين الهواري أن مركز القياس والتقويم يهدف إلى تفعيل ومتابعة وتطوير منظومة القياس والتقويم، ونشر ثقافة القياس والتقويم، ومتابعة مؤشرات قياس رضا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس حول نظم القياس والتقويم، وتقديم الدعم الفني اللازم لتطبيق الاختبارات الإلكترونية والعمل على تفعيل نظم التصحيح الآلي وفق المعايير العلمية، بجانب تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس حول إعداد الأنواع المختلفة من الأسئلة طبقًا للمعايير الأكاديمية، إضافة إلى تقديم التدريب والتوعية اللازمة لجميع الكوادر البشرية (أعضاء هيئة التدريس - الهيئة المعاونة - الطلاب) حول المستجدات في نظم القياس والتقويم.

جدير بالذكر أن مجلس شئون التعليم والطلاب بجانب ذلك قام بمناقشة تفعيل مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، بجانب النظر في إنشاء وحدات تمكين الفتيات في جميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

جاء ذلك بحضور عمداء ووكلاء كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، والأمناء المساعدين والمديرين العموم لشئون التعليم والطلاب بإدارة الجامعة.

