اقتصاد

رسميا، أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالبنك المركزي

العملات
العملات
18 حجم الخط

أسعار العملات في البنك المركزي، واصلت جميع أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارها مقابل الجنيه خلال حركة تعاملات اليوم السبت 10 يناير 2026، وذلك وفق آخر التحديثات على حركة التعاملات بحسب ما نشره موقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الشراء 47.19 جنيه.

سعر البيع 47.33 جنيه.

الدولار 
الدولار 

سعر اليورو في البنك المركزي

سعر الشراء 55.10 جنيه.

سعر البيع 55.27 جنيه.

اليورو 
اليورو 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي

سعر الشراء 63.45 جنيه.

سعر البيع 63.64 جنيه.

الاسترلينى 
الإسترلينى 

 

سعر الفرنك السويسرى في البنك المركزي 

سعر الشراء 59.19 جنيه. 

 سعر البيع 59.38 جنيه.  

 

الفرنك السويسرى 
الفرنك السويسرى 

 

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي 

سعر الشراء 12.58 جنيه. 

 سعر البيع 12.62 جنيه.  

 

الريال السعودى 
الريال السعودي 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي 

سعر الشراء 12.84 جنيه. 

سعر البيع 12.88 جنيه.

سعر الدرهم الاماراتي
الدرهم الإماراتي، فيتو

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سعر الشراء 154.42 جنيه.

سعر البيع 154.92 جنيه.

الدينار الكويتى 
الدينار الكويتى 

 

سعر الدولار الكندى فى البنك المركزى

سعر الشراء 34.03 جنيه.

سعر البيع 34.14 جنيه.

 

<strong alt=
سعر الدولار الكندى فى البنك المركزى

 

 

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي

سعر الشراء 31.59 جنيه.

سعر البيع 31.70 جنيه.

<strong alt=
سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي

ويتولى البنك المركزي تحديد سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ويشرف على عمليات الصرف في البنوك التجارية، كما تساهم أسعار الصرف التي يحددها البنك المركزي في استقرار الاقتصاد وضمان التنسيق بين القطاعات المختلفة. 

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري 

أسعار العملات الأجنبيةمقابل  الجنيه المصري تتأثر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بعوامل عدة، تشمل السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وكذلك العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول العالم. تتفاوت هذه الأسعار يوميًا وقد تُنشر على الموقع الرسمي للبنك المركزي أو من خلال البيانات الإعلامية التي يقدمها.

تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

تعتمد آلية تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري على مبدأ "سعر الصرف المرن"، وهو نظام يسمح بتعديل الأسعار وفقًا للتغيرات الاقتصادية، ويقوم البنك المركزي بتعديل سعر الجنيه بناءً على احتياجات السوق، وبالتالي تختلف أسعار الصرف بين البنوك التجارية على مستوى العملة.

متابعة أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

متابعة  أسعار الصرف في البنك المركزي المصري أمر بالغ الأهمية، سواء للأفراد أو للشركات، ويساعد ذلك في اتخاذ قرارات مالية استراتيجية في الاستثمار أو التجارة الدولية، كما أن تغيرات أسعار الصرف يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف استيراد السلع أو الخدمات من الخارج، وكذلك على العوائد من تحويل الأموال بين الدول. 

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يلعب دورًا محوريًّا في إدارة الاقتصاد المصري، من خلال تحديد أسعار الصرف والعمل على تحقيق استقرار مالي في البلاد، وبالتالي فإن فهم كيفية تحديد هذه الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها يساعد الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة تتناسب مع المتغيرات العالمية والمحلية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

