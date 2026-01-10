الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

القلاجي يبهر تحكيم «دولة التلاوة» والقارئ البريطاني محمد أيوب عاصف يقبل رأسه

القارئ البريطاني
القارئ البريطاني محمد أيوب
18 حجم الخط

برنامج دولة التلاوة، شهدت حلقة مساء اليوم السبت من برنامج «دولة التلاوة» لحظة استثنائية، عندما صعد القارئ البريطاني الشيخ محمد أيوب عاصف على المسرح بجوار المتسابق محمد القلاجي، ليصافحه ويقبله رأسه، معبرًا عن إعجابه العميق بالأداء، وقال: «أنا جمبه أروح فين؟ هي دي مصر»، في لقطة جسدت التقدير الدولي لمستوى التلاوة المصرية والأصوات الشابة التي يكتشفها البرنامج.

مصطفى حسني يشيد بالجهد المستمر والدعم الأسري

وعلق الداعية مصطفى حسني، عضو لجنة تحكيم البرنامج، على أداء القلاجي، مؤكدًا أن تفوقه ونجاحه لم يكن وليد اللحظة، بل ثمرة جهد مستمر وساعات طويلة من الحفظ والمراجعة والتضحية، إلى جانب الدعم المتواصل من الأهل، قائلًا: «ما حققه القلاجي لم يكن صدفة، بل نتيجة عمل شاق وتفاني حقيقي».

المثابرة طريق التفوق في فن التلاوة

وأشار مصطفى حسني إلى أن السنوات التي قضاها القلاجي في المراجعة والتدريب شكلت قاعدة صلبة لتألقه الحالي، مؤكدًا أن الشكرانية والجهد المستمر يمثلان بداية الطريق لمواصلة التفوق، متمنيًا له التوفيق والستر من الله تعالى في مسيرته القرآنية.

«دولة التلاوة».. منصة احترافية لاكتشاف الأصوات الواعدة

وتواصل «دولة التلاوة» مهمتها في اكتشاف ودعم المواهب القرآنية الجديدة، وإحياء فن التلاوة الأصيلة بأسلوب متقن، مع تسليط الضوء على التفوق والاجتهاد الذي يضع المتسابقين على طريق الاحتراف في فن التلاوة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القلاجي محمد القلاجي دولة التلاوة محمد أيوب عاصف برنامج دولة التلاوة مصطفى حسني

مواد متعلقة

صوت من السماء، «دولة التلاوة» يحتفي بالشيخ أحمد عامر

محمد القلاجي يبدع في «دولة التلاوة» وإجماع لجنة الحكام على عبقرية الصوت

قراءة تهز القلوب، مواجهة بين القلاجي ومهنا بدولة التلاوة وتعليق خاص من المفتي (فيديو)

لحظة صادقة، إشادة من الداعية مصطفى حسني بالمتسابق رضا محمد في "دولة التلاوة" (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، عمر مرموش يحرز هدف منتخب مصر الأول في شباك كوت ديفوار

أمم أفريقيا، شاهد أهداف مباراة مصر وكوت ديفوار في الشوط الأول

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد واستمرار انخفاض درجات الحرارة

أمم أفريقيا، موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كان 2025

بعد تداول 3 أسماء، ما ضوابط انتخاب رئيس مجلس النواب 2026؟

محمد صلاح قبل مواجهة السنغال: سنقاتل لتحقيق الفوز والوصول للمباراة النهائية

رسميا، حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر في كأس العالم 2026

محمد صلاح رجل مباراة مصر وكوت ديفوار بأمم أفريقيا

خدمات

المزيد

بيان مهم لحاجزي شقق الإسكان المتوسط قبل التخصيص

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 6915 جنيهًا

رسميا، أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالبنك المركزي

آخر تطورات سعر الإسترليني أمام الجنيه اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم لعب القمار بالمنام وعلاقته بالفساد والمشاكل في التجارة

محمد القلاجي يتصدر الحلقة 18 من «دولة التلاوة» وخروج محمد ماهر

القلاجي يبهر تحكيم «دولة التلاوة» والقارئ البريطاني محمد أيوب عاصف يقبل رأسه

المزيد
الجريدة الرسمية