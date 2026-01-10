القلاجي يبهر تحكيم «دولة التلاوة» والقارئ البريطاني محمد أيوب عاصف يقبل رأسه

18 حجم الخط

برنامج دولة التلاوة، شهدت حلقة مساء اليوم السبت من برنامج «دولة التلاوة» لحظة استثنائية، عندما صعد القارئ البريطاني الشيخ محمد أيوب عاصف على المسرح بجوار المتسابق محمد القلاجي، ليصافحه ويقبله رأسه، معبرًا عن إعجابه العميق بالأداء، وقال: «أنا جمبه أروح فين؟ هي دي مصر»، في لقطة جسدت التقدير الدولي لمستوى التلاوة المصرية والأصوات الشابة التي يكتشفها البرنامج.

مصطفى حسني يشيد بالجهد المستمر والدعم الأسري

وعلق الداعية مصطفى حسني، عضو لجنة تحكيم البرنامج، على أداء القلاجي، مؤكدًا أن تفوقه ونجاحه لم يكن وليد اللحظة، بل ثمرة جهد مستمر وساعات طويلة من الحفظ والمراجعة والتضحية، إلى جانب الدعم المتواصل من الأهل، قائلًا: «ما حققه القلاجي لم يكن صدفة، بل نتيجة عمل شاق وتفاني حقيقي».

المثابرة طريق التفوق في فن التلاوة

وأشار مصطفى حسني إلى أن السنوات التي قضاها القلاجي في المراجعة والتدريب شكلت قاعدة صلبة لتألقه الحالي، مؤكدًا أن الشكرانية والجهد المستمر يمثلان بداية الطريق لمواصلة التفوق، متمنيًا له التوفيق والستر من الله تعالى في مسيرته القرآنية.

«دولة التلاوة».. منصة احترافية لاكتشاف الأصوات الواعدة

وتواصل «دولة التلاوة» مهمتها في اكتشاف ودعم المواهب القرآنية الجديدة، وإحياء فن التلاوة الأصيلة بأسلوب متقن، مع تسليط الضوء على التفوق والاجتهاد الذي يضع المتسابقين على طريق الاحتراف في فن التلاوة.

