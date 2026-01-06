مدبولي: بعض الوزراء بيشتكوا من الهجوم قلت لهم دي ضريبة العمل العام

18 حجم الخط

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن الحكومة ترحب بأي نقد طالما أنه يهدف إلى المصلحة العامة وليس التجريح، مؤكدًا أن الجميع بشر، وأن النقد جزء طبيعي من العمل العام.

وأضاف مدبولي إن الأداء الحكومي حق لكل المواطنين في النقد والمناقشة، مشيرًا إلى أن بعض الوزراء أبدوا انزعاجهم من الهجوم الإعلامي، لكنه أكد أن هذا جزء من ضريبة العمل العام.

وأشار رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بالعاصمة الجديدة، إلى أن بعض النقد يأتي أحيانًا نتيجة غياب المعلومات الكاملة حول الموضوع سواء في البرامج الإعلامية أو عبر منشورات مواقع التواصل الاجتماعي، داعيًا صناع الرأي والصفوة الإعلامية إلى الإلمام الكامل بالحقيقة قبل توجيه أي نقد للحكومة.



وأكد مدبولي أن النقد يجب أن يصاحبه مقترحات عملية وجديرة بالتنفيذ، حتى تتبناها الحكومة بما يخدم المصلحة العامة.

