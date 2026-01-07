التموين تدرس إنشاء منظومة رقمية لتتبع حركة الدقيق والسلع الغذائية للحد من الهدر والفاقد

18 حجم الخط

تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية إنشاء منظومة رقمية متكاملة تحت اسم «تراك & تريس»، تهدف إلى تتبع حركة الدقيق من المطاحن مرورًا بالمخابز وحتى وصول السلع الغذائية إلى المستهلك النهائي، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الرقابة على سلاسل الإمداد وتحقيق الشفافية في المنظومة التموينية.

وتركز الدراسة على التحديات التقنية والتنظيمية التي قد تواجه المنظومة، مع استعراض سبل توظيف التكنولوجيا الحديثة لتمكين الدولة من مراقبة حركة السلع الأساسية بشكل لحظي والتدخل عند الضرورة بناءً على بيانات موثوقة.

ويهدف المشروع إلى الحد من الهدر والفاقد، وتعزيز الرقابة على سلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجابيًا على كفاءة المنظومة التموينية ويعزز الأمن الغذائي للمواطن المصري.

وأكدت وزارة التموين تطوير البنية الصناعية والتكنولوجية لمطاحن الدقيق يُعد من الأولويات الاستراتيجية لتعزيز منظومة الخبز المدعم، وخفض نسب الفاقد، وتحقيق استدامة في إمدادات السلع الاستراتيجية.

كما تتابع وزارة التموين خطط الشركات التابعة، لتحقيق التكامل بين مكونات منظومة الإنتاج والتوزيع، ودعم مستهدفات الدولة في ملف الأمن الغذائي، مع الالتزام التام بمعايير الجودة وسلامة الغذاء.

