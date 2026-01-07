الأربعاء 07 يناير 2026
أخبار مصر

إعلان حالة الطوارئ بالمواني بسبب الطقس ومنح أولوية لسفن الغذاء

أعلن قطاع النقل البحري العمل بخطط الطوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية، الخاصة بعدم استقرار الأحوال الجوية والتوقعات بارتفاع الأمواج الأمر الذي يهدد سلامة الملاحة بالمواني.

 

إجراءات طوارئ بالمواني البحرية

وشدد رئيس قطاع النقل البحري على المواني والهيئات التابعة للنقل البحري كافة بسرعة التنسيق مع الخطوط الملاحية ومالكي السفن كافة للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية. 

وأكد أهمية اتباع تعليمات السلامة في ما يتعلق بغلق المواني وإيقاف الملاحة بأي ميناء ترتفع فيه الأمواج عن الحد المسموح به لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر (العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)

وأشارت إلى أن سرعة تكون (40: 60) كم/ ساعة، وارتفاع الأمواج من ( 1.5 إلى 2.25) متر.

 

 من ناحية أخرى، أعلن المركز الإعلامي لهيئة  موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة اليوم الأربعاء (9) سفن وتم تداول (20000) طن بضائع و(900) شاحنة و(206) سيارات، حيث شملت حركة الواردات (7000) طن بضائع و(545) شاحنة و(188) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (13000) طن بضائع و(355) شاحنة و(18) سيارة.
يستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين Pan LiLi والحرية بينما تغادر السفينتين Poseidon Express وامل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Alcudia Express، PRIEDG وغادرت السفينتين PELAGOS Express والحرية. شهد ميناء نويبع تداول (2800) طن بضائع و(276) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين، سينا. 
سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3200 راكبا بموانيها. 
بتاريخ: 7 يناير 2026
 

 

استراتيجية نحو تعزيز دور المواني المصرية في التجارة العالمي

 من ناحية أخرى، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية 2026/ 2027، في خطوة استراتيجية نحو تعزيز دور المواني المصرية في التجارة العالمي.

يأتي هذا الفوز استمرارًا لحضور مصر الفاعل داخل المنظومة البحرية العالمية، وتطور قدراتها في دعم سلامة وكفاءة النقل البحري، إذ يمثل تتويجًا لجهود الدولة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير المواني المصرية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يعزز تنافسية منظومة النقل البحري، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، في ظل طفرة تنموية غير مسبوقة شهدها قطاع النقل البحري خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس بدوره تنامي الثقة الدولية في الدور الملاحي المصري.

