أخبار مصر

وزير الكهرباء يكشف السر من الجولات الميدانية لمواقع العمل

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الزيارات الميدانية غير المخططة إلى إدارات الشبكات والإيرادات والجولات الميدانية، تستهدف الوقوف على الواقع الفعلي لكيفية تقديم الخدمات ومجريات التشغيل، ومتابعة خطة العمل خلال فصل الشتاء، والاستعدادات الجارية على مستوى الشبكة الموحدة لفصل الصيف.

أهداف وزير الكهرباء من الزيارات الميدانية لمواقع العمل

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المواطن يجب ان يحصل على خدمة لائقة تتناسب وحجم الدعم الذى توفره الدولة لتطوير قطاع الكهرباء.

وأشار إلي ضرورة مواصلة العمل على نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء، وهو ما يتطلب تضافر كافة الجهود وشراكة مع المشتركين لتحقيق الهدف، موضحا أن جودة وكفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات الكهربائية المقدمة أحد أهم الأهداف التى يجري العمل عليها ومتابعتها ميدانيا.

استعدادات وزارة الكهرباء لفصل الصيف

وشدد على ضرورة المراجعة الدقيقة لمعدلات الأحمال فى كل منطقة وتقييم الأداء واستخلاص الدروس المستفادة أحد أهم المحددات التى يتم على أساسها الاستعداد للصيف المقبل، وهى عملية مستمرة فى إطار خطة التشغيل لرصد المتغيرات والحرص على تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين.

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حقيقة ما تردد عن وجود اختلافات في أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع.

اختلاف أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات 


وأكدت المصادر أن الاختلاف في أسعار شرائح الكهرباء يكون في العدادات الكودية والعدادات مسبوقة الدفع، مشيرة إلي أن العدادات الكودية الموجودة في المباني والعقارات المخالفة، والتي لم يصدر بحقها قرارات بالإزالة أو التصالح يتم محاسبتها بشريحة موحدة وهيا 223 قرشا وهي سعر التكلفة لإنتاج التيار.

وأشارت المصادر الي أن الوزارة تتوسع في تركيب العدادات الكودية الي المباني والعقارات المخالفة، وانتهاء العمل بنظام الممارسة في استهلاك التيار، وذلك طبقا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.
 

شرائح استهلاك الكهرباء بالعدادات

وأوضحت المصادر أن كافة العدادات الميكانيكية القديمة والعدادات مسبوقة الدفع يتم حسابها وفقا لشرائح الاستهلاك المنزلية المعتمدة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك منذ شهر أغسطس الماضي وهي مقسمة إلي 7 شرائح.
 

وأشارت المصادر إلى أن كافة العدادات مسبوقة الدفع مصممة للعودة إلي الشريحة الأولي مع بداية كل شهر ميلادي، وذلك بشرط ضبط الوقت والتاريخ بتلك العدادات.

