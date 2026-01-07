مدبولي يتفقد غدا أعمال إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات بالقاهرة والجيزة

18 حجم الخط

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الخميس، أعمال إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مشروعات الدولة في القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جولة رئيس مجلس الوزراء بمستشفيات القاهرة والجيزة

ومن المنتظر أن تشمل الجولة تفقد معدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية، والوقوف على نسب الإنجاز وأعمال التطوير والتحديث الجارية، إلى جانب متابعة التجهيزات الطبية والإنشائية بالمستشفيات، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال.

كما من المقرر أن يستعرض رئيس مجلس الوزراء خلال الجولة خطط التشغيل المقترحة للمستشفيات بعد الانتهاء من أعمال التطوير، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية، وتحسين جودة الخدمات الصحية، ودعم منظومة الرعاية الطبية، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص الحكومة على المتابعة الميدانية لمشروعات البنية التحتية الصحية، وضمان دخولها الخدمة بما يحقق مستهدفات الدولة في توفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين.

