الصحة: تطوير منظومة صرف الألبان الصناعية وتوفير 6.7 مليون علبة شبيهة بلبن الأم

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن عام 2025 شهد تطويرًا شاملًا لمنظومات صرف الألبان الصناعية، من خلال تحديث ضوابط صرف الألبان شبيهة لبن الأم، وميكنة المنافذ، وتعزيز الإتاحة للأطفال.

‎وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى ميكنة 1,235 منفذًا لصرف الألبان الصناعية على مستوى 27 محافظة.

توفير 6 ملايين و759 ألف علبة ألبان للأطفال شبيهة لبن الأم

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، توفير 6 ملايين و759 ألف علبة ألبان للأطفال شبيهة لبن الأم، إضافة إلى توفير 81,192 علبة ألبان علاجية من خلال 58 مركزًا علاجيًّا، فضلًا عن تقديم دعم للأطفال في قطاع غزة بلغ 500 ألف علبة لبن أطفال.

‎وأكدت الدكتورة رشا خضر أن القطاع واصل خلال عام 2025 تنفيذ حزمة متكاملة من الأنشطة والبرامج التي استهدفت تعزيز الإتاحة، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة التشغيل، وترسيخ مبادئ الحوكمة والتحول الرقمي داخل منشآت الرعاية الصحية الأولية على مستوى الجمهورية.

‎وأشارت إلى ميكنة جميع منشآت الرعاية الصحية الأولية بمحافظة القاهرة بإجمالي 150 منشأة، إلى جانب تنفيذ خطة مرحلية تستهدف ميكنة 1,395 منشأة على ثلاث مراحل خلال عامي 2026 و2027، تشمل منشآت مبادرة “حياة كريمة” والمنشآت المعتمدة وعددًا من المحافظات ذات الأولوية، بما يدعم توحيد البيانات وتحسين كفاءة التشغيل ودعم اتخاذ القرار المبني على المعلومات.

وأكدت الدكتورة رشا خضر أن ما تحقق خلال عام 2025 يعكس رؤية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان في بناء منظومة رعاية صحية أولية قوية ومتكاملة، قادرة على تلبية احتياجات المواطنين، وتقليل العبء عن المرضى.

