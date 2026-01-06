القابضة للصناعات الغذائية تبحث تطوير محطات الزيوت

18 حجم الخط

استعرض الدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية الموقف الحالي لمشروع العلامة التجارية الجديدة «كاري أون»، مستعرضًا الفروع التي جرى تشغيلها بكل من مدينة الإنتاج الإعلامي، وكلية البنات، والأميرية، والسيدة زينب، إلى جانب الخطة المستقبلية للتوسع في افتتاح فروع جديدة تشمل العاصمة الإدارية الجديدة، والأندية الاجتماعية، ومراكز الشباب.

كما استعرض خلال اجتماع موسع مع قيادات الشركة عدد من المشروعات المستهدفة، من بينها إعادة تأهيل محطة الزيوت بالإسكندرية، ومشروع لبّ الورق والورق الحراري، وتعظيم الاستفادة من الطاقات المتاحة بالشركات التابعة، فضلًا عن مشروع تعبئة زيت الزيتون، تمهيدًا لدراسة إنشاء مصنع متكامل لإنتاج زيت الزيتون وطرحه بأسعار تنافسية.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى البروتوكولات التي جرى توقيعها مؤخرًا، وعلى رأسها التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات وبدء نشاطها بفرع «كاري أون» بمدينة الإنتاج الإعلامي، إلى جانب التعاون مع مؤسسة «سند» لتوفير نحو 500 ألف كرتونة في صورة كوبونات تُصرف سلعًا غذائية من المجمعات الاستهلاكية للمستحقين، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، فضلًا عن استمرار التعاون المثمر مع وزارة الأوقاف.

كما تطرق الدكتور علاء ناجي إلى المشروع القومي الذي تشرف عليه وزارة التموين والمتعلق بتتبع السلع الاستراتيجية، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والحد من الفاقد والهدر، مؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق الواحد، ودعم الكوادر الشابة، ومواصلة الجهود للحفاظ على الدور الاستراتيجي لوزارة التموين في تحقيق استقرار الأسواق والأسعار.

وفي ختام الاجتماع، قام الدكتور المهندس علاء ناجي بتكريم عدد من العاملين المتميزين بالشركة، تقديرًا لكفاءتهم وجهودهم المخلصة في أداء مهامهم، مؤكدًا أن هذا التكريم يأتي في إطار سياسة تحفيز الكوادر البشرية، وسيستمر خلال الفترة المقبلة بما يسهم في رفع معدلات الأداء وترسيخ ثقافة التميز والانتماء داخل منظومة العمل.

