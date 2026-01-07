متى ينتهي فصل الشتاء؟ الأرصاد الجوية تجيب (فيديو)

18 حجم الخط

حالة الطقس، أكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار بهيئة الأرصاد الجوية، أنه رغم من انخفاض درجات الحرارة إلا أنها في المعدل الطبيعي لها.



وقال مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، إن كمية الأمطار التى سقطت هذا الشتاء تساوى نفس كمية الأمطار من نفس الفترة العام الماضي.



وأضاف: "الدولة لم تتعرض لأي حالات عنيفة لسقوط الأمطار حتى الآن، وأن المنخفض الجوي المتوقع أن يضرب البلاد يوم الجمعة المقبل، سيكون متوسط الشدة".



وأوضح: "من المتوقع هطول الأمطار على عدة مناطق من البلاد، حيث ستكون متوسطة الشدة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، ويزداد تأثيرها على الداخل، وهو حالة سريعة يوم الجمعة فقط".



وتابع: "ينتهي موسم الشتاء فى 23 مارس المقبل، وانخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء يكون فى شهر يناير"، لافتا إلى أن درجات الحرارة الصغرى على محافظات القاهرة والوجه البحري ما بين 12 إلى 13 خلال الفترة المقبلة.



أعلن قطاع النقل البحري العمل بخطط الطوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية، الخاصة بعدم استقرار الأحوال الجوية والتوقعات بارتفاع الأمواج الأمر الذي يهدد سلامة الملاحة بالمواني.



وشدد رئيس قطاع النقل البحري على المواني والهيئات التابعة للنقل البحري كافة بسرعة التنسيق مع الخطوط الملاحية ومالكي السفن كافة للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية.

وأكد أهمية اتباع تعليمات السلامة في ما يتعلق بغلق المواني وإيقاف الملاحة بأي ميناء ترتفع فيه الأمواج عن الحد المسموح به لضمان سلامة الملاحة البحرية.

