"التموين" تطلق منظومة رقمية متكاملة لمتابعة المخزون والأسعار وحماية المستهلك

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لإطلاق منظومة متكاملة لمتابعة المخزون من السلع الاستراتيجية وحركة تداولها على مستوى الجمهورية، بما يضمن توافر البيانات الدقيقة ودعم متخذي القرار برؤى تحليلية متقدمة تسهم في تحقيق استقرار الأسواق وحماية المستهلك، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز كفاءة إدارة منظومة السلع الأساسية،

وبحسب وزارة التموين، توفر المنظومة رؤية شاملة لحجم المخزون من السلع الاستراتيجية، من خلال ميكنة عمليات الرقابة والمتابعة، بما يتيح تتبع حركة المخزون بكافة أنحاء الجمهورية بدرجة عالية من الدقة والشفافية، إلى جانب تقديم تحليل مفصل للتداول اليومي للسلع، والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية وتأمين الإمدادات بكفاءة.

كما تشمل المنظومة ربط وإدخال بيانات شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، وفروعها ومخازنها كافة، ضمن قاعدة بيانات رقمية موحدة، مع إتاحة خريطة تفاعلية توضح توزيع الشركات والمخازن والأرصدة على مستوى الجمهورية، بما يسهم في سرعة الاستجابة لأي متغيرات طارئة.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التموين تطبيق «رادار الأسعار»، وهو تطبيق ذكي يعتمد على أحدث التقنيات لرصد وتحليل أسعار السلع الأساسية بالأسواق، ويهدف إلى ضبط الأسعار وتعزيز الشفافية، حيث يتيح للمواطنين والجهات الرقابية الاطلاع الفوري على أحدث الأسعار، والبحث عن أقل سعر متاح للسلعة في النطاق الجغرافي للمستخدم.

ويُمكّن التطبيق المستخدمين من إدخال بيانات السلعة وسعرها ومكان شرائها، مع إمكانية إرفاق صور داعمة، فضلًا عن إتاحة المشاركة المجتمعية من خلال تقديم البلاغات بشأن الأسعار والسلع مع تحديد الموقع الجغرافي، بما يعزز دور المستهلك كشريك أساسي في الرقابة على الأسواق.

كما تتضمن المنظومة تنفيذ نظام متطور لمراقبة الأسواق، يعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي للتنبؤ المستقبلي بأسعار السلع الاستراتيجية، من خلال تحليل ملايين البيانات التاريخية والعوامل المؤثرة في حركة الأسعار، ورصد تحركات الأسواق العالمية، وبناء سيناريوهات تنبؤية دقيقة.

وتهدف هذه المنظومة المتكاملة إلى دعم متخذي القرار بإجراءات استباقية قائمة على بيانات موثوقة، بما يحقق استقرار الأسعار، ويعزز الرقابة الفعالة على الأسواق، ويوفر أعلى مستويات الحماية للمستهلكين.

