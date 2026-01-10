السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مانشستر سيتي يتقدم على إكسيتير سيتي برباعية في الشوط الأول

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
18 حجم الخط

تقدم فريق مانشستر سيتي على نظيره إكسيتير سيتي، بنتيجة 4-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم السبت على ملعب الاتحاد ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، موسم 2025 /26.

أهداف مانشستر سيتي أمام إكستر سيتي

سجل ماكس ألين ورودري هدفين لمانشستر سيتي في الدقائق 12 و24، فيما جاء الهدفين الاخرين بنيران صديقة في الدقائق 42، 2+45.

تشكيل مانشستر سيتي أمام إكسيتير سيتي

حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: ريكو لويس، عبد القادر خوسانوف، ماكس ألين، ناثان آكي.

خط الوسط: رودري، تيجاني ريندرز، ريان ماكيدو، ريان شرقي، أنطوان سيمينو.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند

ويغيب النجم المصري عمر مرموش عن مانشستر سيتي في الفترة الحالية لتواجده رفقة منتخب مصر في المغرب لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا، حيث سيشارك في دور ربع النهائي اليوم ضد كوت ديفوار.

ويسعى نادي مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم والحصول على بطاقة التأهل إلى دور الـ32، مع العلم أن قرعة المرحلة الجديدة من الكأس ستُقام يوم الإثنين المقبل.

مباراة مانشستر سيتي وإكسيتير سيتي

وكان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أعلن أمس الجمعة، أولى صفقاته الشتوية لعام 2026، حيث تعاقد مع النجم أنطوان سيمينيو، بعد التوصل إلى اتفاق مع نادي بورنموث.

موعد قرعة دور الـ 32 

وعلى صعيد آخر ذكر موقع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أن مراسم قرعة دور الـ32 من بطولة الكأس ستُقام يوم الإثنين المقبل، 12 يناير 2026.

وتنطلق مراسم قرعة دور الـ 32 من كأس الاتحاد الإنجليزي قبل مباراة ليفربول وبارنسلي، حيث ستكون في تمام الساعة 8:35 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:35 بتوقيت السعودية.

الجدير بالذكر أن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ستقام يومي 14 و15 فبراير المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر سيتي مانشستر سيتي وإكستر سيتي مباراة مانشستر سيتي وإكستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي السيتي

مواد متعلقة

شوط أول سلبي بين آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي

أخبار الرياضة اليوم: كواليس غضب توروب من إدارة الأهلي.. تغيير ملعب مباراة الزمالك أمام زد.. حقيقة إصابة محمد الشناوي وعدم مشاركته أمام كوت ديفوار

باريس سان جيرمان بطلا لـ السوبر الفرنسي بعد الفوز على مارسيليا بركلات الترجيح

تغيير ملعب مباراة الزمالك أمام زد في كأس عاصمة مصر

التشكيل الرسمي لمباراة آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي

السوبر الفرنسي، باريس سان جيرمان يتقدم على مارسيليا بهدف في الشوط الأول

تشكيل مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي

الهلال يضرب الحزم بثلاثية نظيفة ويعتلي قمة الدوري السعودي
ads

الأكثر قراءة

ماكليسفيلد يتقدم على كريستال بالاس بهدف دون رد في الشوط الأول

نائب بالشيوخ يطالب بتعديل الدستور لزيادة اختصاصات المجلس

قبيل صدور القرار الجمهوري، 4 شروط في المعينين بمجلس النواب 2026

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

رسميًّا فوز حسام المندوه الحسيني بمقعد دائرة بولاق بمجلس النواب، وغدًا يتسلم كارنيه العضوية

إحباط محاولة تهريب كميات ضخمة من المخدرات بحوزة 4 ركاب في مطار القاهرة

بيان مهم لحاجزي شقق الإسكان المتوسط قبل التخصيص

تشكيل مباراة الجزائر ضد نيجيريا في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

بيان مهم لحاجزي شقق الإسكان المتوسط قبل التخصيص

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 6915 جنيهًا

رسميا، أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالبنك المركزي

آخر تطورات سعر الإسترليني أمام الجنيه اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

شروط اختيار المعينين بمجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

27 دعاء للنجاح في الامتحانات، رددها

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بالحصول على رزق وفير وخير كبير

7 أسباب وراء قلة الرزق ونزع البركة، أبرزها الربا وكثرة الحلف

المزيد
الجريدة الرسمية