الثلاثاء 06 يناير 2026
أخبار مصر

مدبولي: مد تقديم طلبات مستأجري الإيجار القديم 3 أشهر لهذا السبب

مدبولي: مد 3 أشهر
مدبولي: مد 3 أشهر لتقديم طلبات مستأجري الإيجار القديم
مستأجري الإيجار القديم، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بالنسبة لمستأجري قانون الإيجار القديم تم تمديد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة لمدة 3 أشهر، وذلك لمنح المواطنين مزيدًا من الوقت لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

وأضاف مدبولي أن الحكومة ستقوم بمراجعة أي صعوبات تواجه المواطنين خلال عمليات التسجيل، بهدف التسهيل والتبسيط وضمان وصول الخدمة بشكل سلس لكل مستحق.

وأكد رئيس الوزراء أن الإجراءات تهدف في الوقت نفسه إلى منع أي تلاعب وضمان حصول المستحقين فقط على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم، بما يحفظ حقوق الجميع ويحقق العدالة في تطبيق القانون.

الجريدة الرسمية