مدبولي: مد تقديم طلبات مستأجري الإيجار القديم 3 أشهر لهذا السبب

18 حجم الخط

مستأجري الإيجار القديم، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بالنسبة لمستأجري قانون الإيجار القديم تم تمديد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة لمدة 3 أشهر، وذلك لمنح المواطنين مزيدًا من الوقت لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

وأضاف مدبولي أن الحكومة ستقوم بمراجعة أي صعوبات تواجه المواطنين خلال عمليات التسجيل، بهدف التسهيل والتبسيط وضمان وصول الخدمة بشكل سلس لكل مستحق.

وأكد رئيس الوزراء أن الإجراءات تهدف في الوقت نفسه إلى منع أي تلاعب وضمان حصول المستحقين فقط على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم، بما يحفظ حقوق الجميع ويحقق العدالة في تطبيق القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.