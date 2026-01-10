محمود السيد عبد الله يبهر لجنة تحكيم «دولة التلاوة» بصوت قوي وأداء متقن

18 حجم الخط

برنامج دولة التلاوة، أشادت لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة» بمستوى القارئ المتسابق محمود السيد عبد الله خلال الحلقة الثامنة عشرة من البرنامج، معتبرة أن أداءه يعكس مستوىً رفيعًا من الإتقان والتمكن في أحكام التجويد والقراءة. وأكدت اللجنة: «قارئ كبير.. أبدعت وأحسنت في القراءة، وأحكام التجويد كلها سليمة، وصوتك قوي وجميل، وأداءك رائع..الله عليك»، في إشادة تعكس تقدير اللجنة لموهبته وإتقانه.

طه عبد الوهاب وحسن عبد النبي يثنون على الأداء

كما أشاد الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، بمستوى القارئ خلال الحلقة، مشيرًا إلى إتقانه للمقامات الصوتية وتنقله بين المقاطع بسلاسة. فيما وصف الشيخ حسن عبد النبي أداء المتسابق بأنه نموذج يحتذى في الالتزام بأحكام التجويد وضبط الأداء القرآني، مؤكدًا أن محمود السيد عبد الله يمثل مثالًا للمواهب الواعدة في الترتيل.

برنامج «دولة التلاوة» منصة لاكتشاف الأصوات الشابة

ويهدف برنامج «دولة التلاوة» إلى اكتشاف ودعم المواهب القرآنية الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، مع التركيز على إظهار الأصوات الشابة وصقل مهاراتها الصوتية والفنية. ويُعرض البرنامج عبر قنوات الحياة وCBC والناس، إلى جانب منصة Watch It، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، ضمن رؤية تهدف لإحياء فنون التلاوة الأصيلة وتقديمها بأعلى مستويات الإتقان.

لجنة تحكيم دولة التلاوة تجمع بين العلم والصوت والخبرة

تضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من القامات الدينية والصوتية البارزة، من بينهم:

الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، والدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، والداعية مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.

