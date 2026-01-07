الزراعة: ارتفاع أسعار الكتاكيت في الأسواق في الفترة الحالية غير مبرر

18 حجم الخط

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن زيادة أسعار الكتاكيت ليس لها مبرر واضح في الفترة الحالية.

وأوضحت الوزارة أنها تتابع السوق بشكل دائم وتتدخل لحماية المستهلكين، مشيرة إلى أن الدور الأساسي للاتحاد العام لمنتجي الدواجن هو التنسيق والحفاظ على توازن الأسعار.

وقالت الوزارة في بيان لها إن اللجوء للاستيراد يتم في أضيق الحدود كأداة لضبط السوق، في ضوء دعم الدولة للصناعة الوطنية، عبر توفير كافة التشريعات والتسهيلات التي تمكنها من التوسع وزيادة الإنتاج.

وأشارت وزارة الزراعة إلى أنه من المقبول زيادة الأسعار بقدر مقبول في المواسم والأعياد لزيادة الطلب، وكذلك خلال الفترات شديدة البرودة لزيادة تكاليف تدفئة القطعان.

وأشارت الوزارة إلى تزايد الإنتاج المحلي من الفراخ البيضاء وبيض المائدة خلال عام 2025 بنسبة 14% عن العام الماضي، وتزايد الإنتاج من الدجاج البلدي المحلي في عام 2025 بنسبة 12.5%.

وأضافت أن زيادة الانتاج جاءت نتيجة الجهود التي تبذلها الدولة بتوفير أوجه الدعم اللوجستي والفني والمالي لمربي الدواجن سواء كان من صغار المربين او كبار المنتجين للتوسع في الانتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية، فضلا عن توفير مدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه الصناعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وتؤكد وزارة الزراعة حرصها الدائم على توضيح كافة المعلومات أولًا لمنع أي لغط أو سوء فهم.

