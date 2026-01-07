محمد أبو موسى يفوز بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام في 2026

18 حجم الخط

فاز الدكتور محمد محمد أبو موسى، أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف؛ بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام للعام 2026 م مناصفة مع الشيخ عبد اللطيف بن أحمد الفوزان، رئيس مجلس إدارة شركة الفوزان.

عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب

ويأتي ذلك تأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نحو خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم.

مساهمات الدكتور محمد محمد أبو موسى

وأعلنت أمانة الجائزة قبل قليل أسماء الفائزين بالجائزة للعام 2026 م، واختارت الدكتور محمد محمد أبو موسى؛ لجهوده الكبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين؛ حيث قام العلامة أبو موسى بتأليف أكثر من 30 كتابًا، كما عقد فضيلته أكثر من 300 مجلس علمي في رحاب الجامع الأزهر الشريف تضمنت تبسيط كتب التراث للطلاب المصريين والوافدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.