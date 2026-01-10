أستون فيلا يقصي توتنهام من كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز 2-1

18 حجم الخط

فاز فريق أستون فيلا على نظيره توتنهام، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، موسم 2025 /26.

بهذه النتيجة يتأهل أستون فيلا الى دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

أهداف مباراة أستون فيلا وتوتنهام

سجل ثنائية أستون فيلا كل من إيمليانو بوينديا ومورجان روجرز في الدقائق 22 و3+45، فيما جاء هدف أستون فيلا عن طريق ويلسون أودوبيرت في الدقيقة 54.

تشكيل توتنهام ضد أستون فيلا

حارس المرمى: جولييلمو فيكاريو

الدفاع: بيدرو بورو – ميكي فان دي فان – كيفين دانسو – بن دافيس

الوسط: آرشي جراي – جواو بالينيا – تشافي سيمونز

الهجوم: ويلسون أودوبيرت – ماتيس تيل – ريتشارليسون



تشكيل أستون فيلا ضد توتنهام

حراسة المرمى: ماركو بيزوت

الدفاع: ماتي كاش – إزري كونسا – باو توريس – إيان ماتسين.

الوسط: أبو بكر كامارا – جون ماكجين – لامار بولارد.

الهجوم: إيمي بوينديا – مورجان روجرز – دونيل مالين.

وفاز فريق مانشستر سيتي على نظيره إكسيتير سيتي، بنتيجة 10-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب الاتحاد ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، موسم 2025 /26.

بهذه النتيجة يتأهل السيتي الى دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

أهداف مانشستر سيتي أمام إكسيتير سيتي

الشوط الأول شهد تقدم مانشستر سيتي بأربعة أهداف نظيفة عن طريق هدفين لماكس ألين ورودري في الدقائق 12 و24، فيما جاء الهدفين الآخرين بنيران صديقة في الدقائق 42، 2+45.

وفي الشوط الثاني سجل السيتي 6 أهداف عن طريق: لويس "هدفين"، سيمينيو، رايندرز، أوريلي وريان ماكيدو.

فيما جاء هدف إكستر سيتي الوحيد عن طريق جورج بيرش

موعد قرعة دور الـ 32

وعلى صعيد آخر ذكر موقع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أن مراسم قرعة دور الـ32 من بطولة الكأس ستُقام يوم الإثنين المقبل، 12 يناير 2026.

وتنطلق مراسم قرعة دور الـ 32 من كأس الاتحاد الإنجليزي قبل مباراة ليفربول وبارنسلي، حيث ستكون في تمام الساعة 8:35 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:35 بتوقيت السعودية.

الجدير بالذكر أن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ستقام يومي 14 و15 فبراير المقبل.

