الصحة: إغلاق 32 مركز إدمان مخالفًا في 4 محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 32 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي في محافظات الإسكندرية، والشرقية، والبحيرة، والدقهلية، بسبب مزاولة النشاط دون تراخيص ومخالفة الاشتراطات الصحية والقانونية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية لضمان الالتزام بالمعايير وحماية صحة المواطنين.

حملات تفتيشية مشتركة بين إدارة العلاج الحر بالمديريات الصحية

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن حملات تفتيشية مشتركة بين إدارة العلاج الحر بالمديريات الصحية، والمجلس القومي للصحة النفسية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، أسفرت عن إغلاق هذه المنشآت المخالفة.

‎وشملت الإغلاقات في محافظة الإسكندرية 8 مراكز بمناطق أبو تلات والعجمي، وهي: مركز طريق الحياة، مؤسسة حياة جديدة، مركز مش لوحدك، مركز اختار حياتك، مركز مستقبل (رجال)، مركز مستقبل (سيدات)، مركز دار الصفا، مركز حياة الحرية.

كما أغلقت 11 مركزًا بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، هي: مركز سكون، مركز أجيال المستقبل، مركز تفاؤل أمل، مركز الأمل، مركز البركة، مركز الصفا، مركز طريق النجاة، مركز الحرية، مركز صناع الأمل، مركز الأصيل، مركز الصفا.

‎وفي مناطق أبو تلات والكنج بالإسكندرية، ودمنهور بمحافظة البحيرة، أغلقت 11 مركزًا آخر، وهي: مركز بريفد، مركز شمندورة، مركز هارون 1، مركز هارون 2، مركز صفا (سيدات)، مركز صفا (رجال)، مركز الحرية الكنج، مركز برافو، مركز مش لوحدك، مركز طريقي، مركز بر الأمان.

‎أما في محافظة الدقهلية، فقد تم المرور على مركزين مرخصين؛ الأول مركز نقاء للطب النفسي وعلاج الإدمان، حيث تم تحرير محضر بمخالفات دوائية في قسم ثاني المنصورة، والثاني مركز الدلتا للطب النفسي وعلاج الإدمان بطلخا، حيث تم تحرير محضر بمخالفات دوائية في قسم شرطة طلخا، مع إنذار بتلافي السلبيات خلال 15 يومًا.

‎وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المراكز المخالفة، مع استمرار الحملات الرقابية في جميع المحافظات.

المخالفات تتضمن غياب المدير الفني ومزاولة المهنة بدون ترخيص

وشملت المخالفات غياب المدير الفني، مزاولة المهنة بدون ترخيص، قصورًا في مكافحة العدوى والتجهيزات، عدم انتظام السجلات، مخالفات في التعامل مع النفايات الخطرة، وعدم تصويب مخالفات سابقة.

‎من جانبه، أوضح الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، أن هذه المراكز خالفت قوانين تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية (رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون 153 لسنة 2004)، وقانون الصحة النفسية (رقم 71 لسنة 2009)، بالإضافة إلى اشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة، مما يشكل خطرًا جسيمًا على حياة النزلاء.

‎ودعا النحاس المواطنين إلى التحقق من تراخيص المنشآت الطبية قبل التعامل معها، وتقديم الشكاوى عبر الخط الساخن 01207474740 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال الرسائل على الصفحات الرسمية للمجلس على فيسبوك وإنستجرام.

