أخبار مصر

الأمواج تصل لـ 5.5 متر، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الملاحة في البحر المتوسط

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط اعتبارا من الساعة الثانية  صباحًا يوم الجمعة 9 يناير حتى الساعة العاشرة صباحا من يوم السبت 10 يناير.

باردة ليلا، طقس المنيا في احتفالات عيد الميلاد اليوم

طقس عيد الميلاد، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة "على غير العادة"

 

وتصل سرعة الرياح من 50:70 كم / ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 3.5: 5.5 متر.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس  غدا الخميس ويسود طقس دافئ نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة  في الصباح الباكر وآخر الليل  على أغلب الأنحاء  مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس  شديد البرودة في آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  25

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 14
  

الجريدة الرسمية