الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"الأعلى للآثار" يعلن تعديل مواعيد زيارة معبد إدفو بأسوان

معبد إدفو
معبد إدفو
18 حجم الخط
ads

أعلنت غرفة شركات السياحة، عن صدور قرارات جديدة تخص زيارة السائحين لـمعبد إدفو بمحافظة أسوان.

مواعيد الزيارة الجديدة بمعبد إدفو 


وأكدت غرفة شركات السياحة، أنها تلقت كتابا من المجلس الأعلى للآثار بأن مواعيد رسو المراكب السياحية أمام معبد إدفو عند الساعة الرابعة صباحا يؤدى إلى تكدس الزوار وتأخير دخولهم المعبد انتظارا للفتح.


وأوضحت الغرفة أن المجلس الأعلى للآثار قرر تعديل مواعيد فتح معبد إدفو بأسوان لتكون من الساعة الخامسة صباحا بدلا من الساعة السادسة صباحا، وذلك أيام الأحد الأثنين الأربعاء والجمعة اعتبارا من 9 يناير 2026، مع اتخاذ كافة الإجراءات ومراعاة القواعد المتبعة في هذا الشأن.

افتتاح صالة استقبال زائري معبد إدفو بمحافظة أسوان

وكانت وزارة السياحة والآثار أعلنت عن افتتاح صالة استقبال زائري معبد إدفو بمحافظة أسوان بعد تطويرها، زطوذلك في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتحسين التجربة السياحية لزائري المقصد السياحي المصري في ضوء أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي أصدرتها وزارة السياحة والآثار في نوفمبر الماضي.

ويأتي تطوير الصال في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال الموسم السياحي الشتوي وتسهيل عملية دخول الزائرين بالمعبد وجعلها أكثر يسرا، مؤكدًا على أن مشروع تطوير الخدمات في معبد إدفو هو أحد المشروعات التي تستهدفها الوزارة لتطوير خدمات الزائرين بالمتاحف والمواقع الأثرية ولاسيما الأكثر زيارة، حيث وجه وزير السياحة والآثار بضرورة تنفيذ المشروعات التي تهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية لصالات ومنافذ بيع تذاكر دخول هذه المواقع الأثرية والمتاحف على وجه السرعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غرفة شركات السياحة معبد ادفو محافظة أسوان معبد ادفو بمحافظة أسوان المجلس الأعلي للأثار مواعيد فتح معبد ادفو بأسوان وزارة السياحة والآثار زائري معبد إدفو

مواد متعلقة

توجيهات عاجلة من وزير السياحة بشأن أعداد الزائرين بالمتحف القومي للحضارة

تعزيز السياحة الرياضية ودعم رؤية مصر، تفاصيل لقاء السيسي ووفد الفيفا

وزير السياحة يصدر قرارا باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف الكبير

غرفة السياحة: 12 يناير آخر موعد لمعاينة سكن الحجاج وتوثيق العقود بالسعودية

ads

الأكثر قراءة

تشكيل مباراة ساحل العاج وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

الجزائر تتأهل إلى ربع نهائي أمم إفريقيا بالفوز على الكونغو بهدف قاتل لـ بولبينة

السيسي يصل إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة لتهنئة البابا والأقباط

بث مباشر، قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح

السيسي من كاتدرائية ميلاد المسيح: أدعو المصريين إلى الوحدة وأن يكونوا على قلب رجل واحد.. لن نسمح لأحد بأن يفرق بيننا.. وأى مشكلة تحل ويفضل شعب مصر

فيديو متداول يبرئ حسام حسن بعد شائعات استفزازه جمهور المغرب

قنوات"المتحدة" تنقل قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة

التعادل السلبي يحسم الشوط الإضافي الأول من مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تنوّع أماكن المال يعفي من حساب زكاة المال القديمة؟،أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما المقصود بالحافظ في قوله تعالى «إن كل نفس لما عليها حافظ»؟

ما حكم الشرع في الحلف المتكرر بالطلاق؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية