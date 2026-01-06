"الأعلى للآثار" يعلن تعديل مواعيد زيارة معبد إدفو بأسوان

18 حجم الخط

أعلنت غرفة شركات السياحة، عن صدور قرارات جديدة تخص زيارة السائحين لـمعبد إدفو بمحافظة أسوان.

مواعيد الزيارة الجديدة بمعبد إدفو



وأكدت غرفة شركات السياحة، أنها تلقت كتابا من المجلس الأعلى للآثار بأن مواعيد رسو المراكب السياحية أمام معبد إدفو عند الساعة الرابعة صباحا يؤدى إلى تكدس الزوار وتأخير دخولهم المعبد انتظارا للفتح.



وأوضحت الغرفة أن المجلس الأعلى للآثار قرر تعديل مواعيد فتح معبد إدفو بأسوان لتكون من الساعة الخامسة صباحا بدلا من الساعة السادسة صباحا، وذلك أيام الأحد الأثنين الأربعاء والجمعة اعتبارا من 9 يناير 2026، مع اتخاذ كافة الإجراءات ومراعاة القواعد المتبعة في هذا الشأن.

افتتاح صالة استقبال زائري معبد إدفو بمحافظة أسوان

وكانت وزارة السياحة والآثار أعلنت عن افتتاح صالة استقبال زائري معبد إدفو بمحافظة أسوان بعد تطويرها، زطوذلك في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتحسين التجربة السياحية لزائري المقصد السياحي المصري في ضوء أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي أصدرتها وزارة السياحة والآثار في نوفمبر الماضي.

ويأتي تطوير الصال في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال الموسم السياحي الشتوي وتسهيل عملية دخول الزائرين بالمعبد وجعلها أكثر يسرا، مؤكدًا على أن مشروع تطوير الخدمات في معبد إدفو هو أحد المشروعات التي تستهدفها الوزارة لتطوير خدمات الزائرين بالمتاحف والمواقع الأثرية ولاسيما الأكثر زيارة، حيث وجه وزير السياحة والآثار بضرورة تنفيذ المشروعات التي تهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية لصالات ومنافذ بيع تذاكر دخول هذه المواقع الأثرية والمتاحف على وجه السرعة.

