الكهرباء تكشف أسباب توحيد شرائح الاستهلاك بالعدادات الكودية

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عدادات الكهرباء الكودية والتي تم تركيبها بعد يوم 27 أغسطس 2025 جميعها تعمل وفقة لشريحة موحدة بسعر 223 قرشا، وهي سعر شريحة البيع للانتاج والمقررة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

اختلاف أسعار شرائح الكهرباء باختلاف العدادات

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الاختلاف في أسعار شرائح الكهرباء يكون في العدادات الكودية والعدادات مسبوقة الدفع، مشيرة إلى أن العدادات الكودية الموجودة في المباني والعقارات المخالفة، والتي لم يصدر بحقها قرارات بالإزالة أو التصالح يتم محاسبتها بشريحة موحدة وهيا 223 قرشا وهي سعر التكلفة لإنتاج التيار، مشيرا إلى أن تلك العدادات تعمل بشريحة موحدة ولا تعود إلي الشريحة الأولي مثل العدادات مسبوقة الدفع مع بداية الشهور الميلادية.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تتوسع في تركيب العدادات الكودية إلى المباني والعقارات المخالفة، وانتهاء العمل بنظام الممارسة في استهلاك التيار، وذلك طبقا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.



شرائح استهلاك الكهرباء بالعدادات

وأوضحت المصادر أن كافة العدادات الميكانيكية القديمة والعدادات مسبوقة الدفع يتم حسابها وفقا لشرائح الاستهلاك المنزلية المعتمدة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك منذ شهر أغسطس الماضي وهي مقسمة إلى 7 شرائح.



وأشارت المصادر إلى أن كافة العدادات مسبوقة الدفع مصممة للعودة إلى الشريحة الأولى مع بداية كل شهر ميلادي، وذلك بشرط ضبط الوقت والتاريخ بتلك العدادات.

