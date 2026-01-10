صوت من السماء، «دولة التلاوة» يحتفي بالشيخ أحمد عامر

18 حجم الخط

في لحظة امتزج فيها الحنين بالإجلال، قدّمت الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس تقريرًا صوتيًا مميزًا ضمن برنامج «دولة التلاوة»، احتفى بالشيخ أحمد عامر، أحد أبرز أعلام التلاوة في مصر، والذي شكّل صوته علامة فارقة في وجدان محبي القرآن الكريم، ورسّخ حضورًا لا يزال حيًا رغم مرور السنوات.

صوت يضيء القلوب ويأخذ الأرواح إلى فضاءات المعنى

مسابقة دولة التلاوة، وصف التقرير صوت الشيخ أحمد عامر بأنه شعاع نور نازل من السماء، مؤكدًا أن تلاوته لم تكن مجرد قراءة للآيات، بل حالة روحية متكاملة، قيل فيها: «كان صوته يضيء القلوب وتطير معه الأرواح، لم يكن يقرأ القرآن فحسب، بل كان يعيش فيه، ويجعل المستمع يعيش معه في كل آية»، في توصيف عكس عمق الأثر الذي تركه صوته في النفوس.

من قرية العساكرة إلى وجدان الأمة.. رحلة مبكرة مع القرآن

أعاد التقرير تسليط الضوء على البدايات الأولى لـ الشيخ أحمد عامر، الذي وُلد عام 1927 في قرية العساكرة بمحافظة الشرقية، حيث ارتبط بـ القرآن منذ نعومة أظفاره، وحفظ كتاب الله كاملًا وهو في سن التاسعة، ليصبح نموذجًا مبكرًا للتفاني والإخلاص في حفظ القرآن وتعلّمه.

حفظ بالروح قبل اللسان وصوت يحمل سر التأثير

لم يكن حفظ الشيخ أحمد عامر للقرآن مجرد إتقان للنص، بل كان حفظًا عميقًا بالقلب والعقل والروح، وهو ما منح تلاوته ذلك السحر الخاص، وجعل صوته مختلفًا وقادرًا على لمس القلوب، فكان الأداء نابعًا من إحساس صادق ومعايشة حقيقية لمعاني الآيات.

القراءات السبع وبداية النجومية الصوتية

وتوقف التقرير عند مرحلة مهمة في مسيرته، حين بدأ دراسة القراءات السبع على يد الشيخ عبد السلام الشرباصي، وهي المرحلة التي بدأ فيها صوته يلفت الأنظار داخل قريته، قبل أن تتسع دائرة شهرته تدريجيًا، ويصبح أحد الأصوات المميزة في مدرسة التلاوة المصرية.

حضور إذاعي قصير وزخم خالد في الذاكرة

ورغم نجاحه اللافت في الإذاعة المصرية منذ عام 1959، فإن مسيرته الإذاعية لم تطل كثيرًا، إذ استمر حتى عام 1963 فقط، إلا أن هذه الفترة القصيرة كانت كافية ليبقى صوته واحدًا من أعظم الأصوات التي أثّرت في تلاوة القرآن الكريم في مصر والعالم العربي.

دولة التلاوة.. جسر بين تراث الكبار ومستقبل الأصوات الشابة

ويأتي هذا الاحتفاء في إطار رسالة برنامج «دولة التلاوة»، الذي يسعى إلى اكتشاف ودعم المواهب القرآنية الجديدة، وإحياء فنون التلاوة الصحيحة بروح معاصرة، مع الحفاظ على أصالة المدرسة المصرية في الأداء والتجويد.

تعاون مؤسسي لإحياء فن التلاوة

ويُذاع البرنامج عبر قنوات الحياة وCBC والناس، إلى جانب عرضه على منصة Watch It يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، ضمن تعاون مشترك بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف رعاية المواهب القرآنية الشابة من مختلف محافظات الجمهورية، وإعادة الاعتبار لفنون التلاوة المصرية الأصيلة التي شكّلت وجدان الأمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.