أخبار الحوادث اليوم: القبض على شاب بتهمة التحرش بسيدتين فى السلام.. ضبط 7 فتيات لممارستهن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية والجيزة.. سقوط متهم بتزوير الشهادات الجامعية في الوراق

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

أصيب 6 أشخاص اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بإشارة الإبراهيمية بشارع أبو قير بحي وسط الإسكندرية.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 4 أشخاص، لمحاولتهم إضرام النيران بأحد المقاهى باستخدام اسطوانة بوتاجاز بـ القليوبية.

تحقق الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في واقعة تعدي مالك عقار علي شقة شقيق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وكسرها، لطرده منها رغما عنه بدائرة قسم شرطة العجوزة، وذلك من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة داخل العقار للوقوف علي ملابساته.



نفى مصدر أمنى صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى المرشحات لانتخابات مجلس النواب بإحدى الدوائر الانتخابية بالجيزة، تعرض أنصارها لإجراءات تعسفية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شاب بتهمة التحرش لفظيا بسيدتين فى مدينة السلام.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الادعاء بقيام مجهولين بإضرام النيران بمركبين صيد بـ محافظة أسيوط.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات نشاط إجرامي تخصص في اصطناع وتزوير الشهادات الجامعية والمؤهلات الدراسية والترويج لبيعها مقابل مبالغ مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 7 فتيات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة، مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز محافظتى الإسكندرية والجيزة.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت خلالهما مشاهد لاستيقاف مركبة توك توك باستخدام بندقية بمنطقة الصف، ما أثار حالة من الجدل والقلق بين المواطنين.

فى حادثة هزت الرأي العام، توفي مسن إثر التعدي عليه بسلاح أبيض وسرقة متعلقاته الشخصية، بعد عرضه شقته للإيجار عبر أحد التطبيقات الإلكترونية.

تواصل نيابة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، التحقيق مع المتهمين الثلاثة في واقعة دجال ملامسة السيدات بالمنصورة بتهمة الدجاج والشعودة والتحرش.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى صاحبة الحساب من قيام مناديي سيارات باعتراض سيارة صديقتها وممارسة أعمال بلطجة، لرفضها سداد مبلغ مالي دون وجه حق، بإحدى ساحات الانتظار بمحافظة الجيزة.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بمحافظة المنيا، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة من استخراج عاملين كانا محتجزين داخل خزان مياه فارغ، عقب سقوطهما بداخله أثناء قيامهما بأعمال الصيانة الدورية، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

