حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات التعدي علي شقيق عبد الناصر في العجوزة

الرئيس الراحل جمال
الرئيس الراحل جمال عبدالناصر
تحقق الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في واقعة تعدي مالك عقار علي شقة شقيق الراحل جمال عبد الناصر وكسرها، لطرده منها رغما عنه بدائرة قسم شرطة العجوزة، وذلك من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة داخل العقار  للوقوف علي ملابساته.
 

شقيق الرئيس جمال عبد الناصر يحرر محضرا ضد مالك عقار بالعجوزة

 

تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من شقيق الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ضد مالك أحد العقارات بدائرة القسم بمحاولة طرده من شقته الخاضعة لنظام الإيجار القديم، من خلال قيامه بإتلاف باب الشقة عمدًا.

 

وأضاف انه فوجئ بتعدي مالك العقار على باب شقته ومحاولة كسره لإجباره على مغادرتها، بالرغم من تمتعه بحقوقه القانونية الكاملة كمستأجر قديم. وأكد أن الواقعة تسببت في ترويع الأسرة وإحداث تلفيات بالباب.


وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم معاينة التلفيات والاستماع إلى أقوال المُبلغ.


وتكثف الأجهزة الأمنية، جهودها لفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار، وبيان مدى صحة الاتهامات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.

