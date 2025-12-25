الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط شخصين بتهمة التعدي على فتاة من ذوي الهمم بالإسكندرية

المتهمان
المتهمان
18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من كشف ملابسات واقعة التعدي على فتاة من ذوي الهمم داخل مسكنها، وضبط مرتكبي الواقعة.

المتهمين 
المتهمين 

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا من ربة منزل برفقة كريمتها الطالبة من ذوي الهمم، بحدوث تعدي عليها من قبل شخصين أثناء تواجدها بمفردها في مسكنها.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، واتخذت  الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

وعلى جانب آخر، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام مزارع بإطلاق أعيرة نارية أمام أحد المنازل باستخدام بندقية آلية في مركز العسيرات بمحافظة سوهاج، وتمكنت الشرطة من ضبط مرتكب الواقعة.

ضبط مزارع أطلق أعيرة نارية على جاره بسبب خلافات جيرة بسوهاج
ضبط مزارع أطلق أعيرة نارية على جاره بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

ضبط مزارع أطلق أعيرة نارية على جاره 

وكشفت التحريات أن خلافات جيرة كانت وراء الحادث، حيث أُصيب عامل مقيم بنفس المركز بعيار ناري في الفخذ وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعقب التحقيق، تم ضبط المتهم وبحوزته البندقية الآلية المستخدمة في الواقعة، واعترف بارتكاب الحادث نتيجة لخلافات الجيرة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تعدي على ذوي الهمم الاسكندرية ضبط متهمين حماية الأطفال وذوي الاحتياجات الشرطة المصرية التحقيقات الجنائية الامن العام حقوق ذوى الهمم

مواد متعلقة

مصرع 5 أشخاص وإصابة آخرين في حادثتي سير بالجيزة

الأمن يكشف ملابسات فيديو إطلاق أعيرة نارية داخل إحدى قرى سوهاج

ضبط 10 أشخاص بتهمة استغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بالقاهرة

أمن القاهرة يضبط عددا من التشكيلات العصابية المتهمة في جرائم سرقة

ضبط شخصين بتهمة النصب على المواطنين بزعم التغاضي عن مخالفات عدادات الكهرباء

ضبط استوديو تصوير فيديوهات برامج وإعلانات بدون ترخيص بالتجمع الأول

ضبط تشكيل عصابي لسرقة بطاقات الدفع الإلكتروني من كبار السن أمام ماكينات الصراف الآلي

ضبط 5 سيدات لاتهامهن بممارسة أعمال منافية بالإسكندرية والجيزة

الأكثر قراءة

مواجهات ضرب نار، مواعيد مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات أمم أفريقيا 2025

تداول 22 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

دفاع أحد المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد يطالب باستدعاء رئيس لجنة الحكام (فيديو)

تأجيل محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد لـ 8 يناير

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك الخرطوم المركزي اليوم الخميس

حالة الطقس الآن، سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

تفسير رؤية الشموع في المنام وعلاقتها بحل المشكلات والتغلب على التحديات

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الخميس

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في مصر بتعاملات اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

عميد قصر العيني يكشف حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشموع في المنام وعلاقتها بحل المشكلات والتغلب على التحديات

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، هؤلاء يجادلون في آيات الله

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "هارون البنجاوي" فقيه المالكية وأستاذ كبار العلماء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads