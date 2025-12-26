القبض على المتهمين بمحاولة إضرام النيران في مقهى بالقليوبية

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 4 أشخاص، لمحاولتهم إضرام النيران بأحد المقاهى باستخدام اسطوانة بوتاجاز بـ القليوبية.

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص، ومحاولة أحدهم إضرام النيران بأحد المقاهى باستخدام إسطوانة بوتاجاز بالقليوبية.

وبالفحص تبين أن مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية تلقى بلاغا بحدوث مشاجرة بين طرف أول (مالك مقهى– مقيم بدائرة المركز ) وطرف ثان ( 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")، لخلافات مالية بينهم، قام على إثرها الطرف الثانى بالحضور للمقهى المشار إليه، وحاول أحدهم إضرام النيران بداخله باستخدام إسطوانة بوتاجاز دون حدوث تلفيات أو إصابات.



تمكن رجال المباحث من ضبط الطرف الثانى، وبحوزتهم (2 سلاح أبيض – إسطوانة بوتاجاز – قطعة حديدية " المستخدمين فى التعدى"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط شاب بتهمة إطلاق أعيرة نارية على شخص بالقليوبية

وفي سياق آخر كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شاب بالركض وراء شخص آخر وإطلاق أعيرة نارية.

وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة برصد تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شاب بالركض وراء شخص آخر وإطلاق أعيرة نارية وترويع المواطنين.

بالفحص بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة ومعاونة الرائد محمد هاني والنقيب أحمد عصام والنقيب إبراهيم خضر، والنقيب محمود النجار، والنقيب يوسف حمدي والنقيب أمير عز الدين والنقيب كريم عباده، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ويدعى "بسام.س" مقيم دائرة القسم، وبارشاده تم ضبط السلاح الناري فرد خرطوش محلي الصنع، وذخائر طلقتين.

وبمواجهته أقر أنه قام بالركض وراء نجل خالته، وإطلاق عيار ناري صوبه إثر خلافات جيرة بينهما.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد القانوني.

