حوادث

ضبط متهم بتزوير الشهادات الجامعية بالوراق

ضبط متهم بتزوير الشهادات
ضبط متهم بتزوير الشهادات الجامعية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات نشاط إجرامي تخصص في اصطناع وتزوير الشهادات الجامعية والمؤهلات الدراسية والترويج لبيعها مقابل مبالغ مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، بمزاولة هذا النشاط غير المشروع لتحقيق أرباح مادية. 

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته عدد من المستندات والشهادات المزورة، بالإضافة إلى جهاز لاب توب وهاتف محمول، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل رقمية تؤكد نشاطه الإجرامي، فضلًا عن ضبط مجموعة من الأوراق والأدوات والخامات المستخدمة في أعمال التزوير.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

